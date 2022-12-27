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    Ödüllü yazar Irmak Zileli'den çarpıcı ve merak uyandıran roman: Bende Ölen Sensin

    Yazdığı kitaplarla günümüz edebiyatının önemli yazarlarından olan ve çeşitli ödüller alan Irmak Zile'nin yeni romanı Bende Ölen Sensin, hem merak uyandırıcı hem de çarpıcı...
    • Haber Merkezi
    • 27.12.2022 - 13:53
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    Ödüllü yazar Irmak Zileli'den çarpıcı ve merak uyandıran roman: Bende Ölen Sensin

    Kitaplarında yarattığı karakterle insan psikolojisini derinden işleyen Irmak Zileli'nin yeni kitabı Bende Ölen Şensin romanı, yepyeni bir okuma sunuyor. Yazdığı öykü ve romanlarla adını kısa sürede duyuran Irmak Zileli, her kitabında olduğu gibi bu romanda da kalitesinden ödün vermiyor.

    Eşik ile 2012 Yunus Nadi Roman Ödülü’nün, Son Bakış ile 2020 Duygu Asena Roman Ödülü’nün sahibi olan Irmak Zileli, bu kez bütün doğallığıyla, soluksuz ve sansürsüz akıp giden bir bilince ses veriyor:

    Bende Ölen Sensin...

    Çoğumuza tanıdık gelecek, “kentli-beyaz yakalı” bir adamın benliğinde öne çıkan arzuları ve karanlık köşelere pusu kurmuş korkuları titizlikle ortaya koyarken, erkeklik mekanizmasının tik taklarına bir saat ustasının dikkatiyle kulak veriyor.

    Ödüllü yazar Irmak Zileli den çarpıcı ve merak uyandıran roman: Bende Ölen Sensin #1

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