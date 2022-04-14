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    Oktay Rifat ve Orhan Veli'den Necip Fazıl'a şiirimizi neden yayınlamadın tepkisi

    Orhan Veli ve Oktay Rifat Horozcu, Necip Fazıl'a şiirlerinin yayınlanması için şiirlerini gönderir. Necip Fazıl şiirleri yayınlamayınca Orhan Veli "Ağaç" şiirini yazdı.
    • Özel İçerik
    • 14.04.2022 - 14:17
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 14:21
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    Oktay Rifat ve Orhan Veli'den Necip Fazıl'a şiirimizi neden yayınlamadın tepkisi

    Türk şiirinin usta isimleri Orhan Veli Kanık ve Oktay Rifat Horozcu, şiirlerini yayınlamak için o dönem Necip Fazıl Kısakürek'in çıkarttığı Ağaç dergisine şiirlerini göndeririler.

    Necip Fazıl'ın iki şaire söz vermesi halinde şiirleri yayınlamayınca iki şair bir araya gelip "Garip" adında dergi çıkartırlar. Bununla yetinmeyen Orhan Veli, Necip Fazıl'a tepki olarak "Ağaç şiirini yazar.

    Oktay Rifat ve Orhan Veli den Necip Fazıl a şiirimizi neden yayınlamadın tepkisi #1

    Şiirle gönderme

    Şiirin Ağaç olmasının nedeni ise Necip Fazıl'ın çıkarttığı derginin adının Ağaç olması.

    İşte o şiir...

    AĞAÇ

    Ağaca bir taş attım;
    Düşmedi taşım,
    Düşmedi taşım.
    Taşımı ağaç yedi;
    Taşımı isterim,
    Taşımı isterim!


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