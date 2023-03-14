Okuma sevkiyle harmanlanan, çocukların çok seveceği bir kitap: Az Bilinen Ülkeler Atlası Usta gazeteci Fatih Türkmenoğlu’nun müthiş gözlem gücüyle hem çocuklar hem de büyükler için yazdığı Az Bilinen Ülkeler Atlası kitabı...

Dünya basınında adı geçmeyen, para birimleri, bulundukları konum, insanları, coğrafi özellikleri, nüfusları pek de bilinmeyen ülkeleri bir araya toplamış Fatih Türkmenoğlu. Az Bilinen Ülkeler Atlası, biraz gezi kitabı. Ama sadece biraz…

Biraz hikâye kitabı, biraz çizgi roman, biraz coğrafya atlası, birazcık da tarih kitabı belki. Ama bunların hepsi biraz. Bu kitap, en çok bir hayal kitabı.

Yaşadığı şehrin, ülkenin dışına çıkmayı, dünyayı gezmeyi, kültürleri tanımayı hayal eden çocuklara bir yol haritası sunan bu kitap, dünyada keşfedilecek ne de çok yer varmış, dedirtiyor. Üstelik ütopik, distopik, gerçeküstü hayaller değil burada anlatılanlar. Hepsi bu dünyadan, bizim gezegenimizden hayaller. Gerçekleşmesi mümkün, yaşaması olası hayaller…

Angola, Burkina Faso, Tonga Krallığı, Vanatu, San Marino, Palau, Gabon… Dünya basınında manşetlere çok çıkmayan ülkeler bunlar. Haberlerde isimlerini duymadığımız, atlaslarda yerlerini göstermekte zorlanacağımız ülkeler. Toplam 28 ülke, 28 apayrı dünya.

Gambiya’nın başkenti, ylang-ylang bitkisinin üretildiği Kamorlar, Lesotho Krallığı’nda bulunan ayak izi, Moritanya’nın çibujin adı verilen yemeği, adres bilgisine gerek duyulmadan yaşamın devam ettiği Timor, Leste’nin Pohnpei Adası… Dünyanın bu uzak diyarları harika çizimler ve eğlenceli bilgilerle âdeta dile gelmiş.

Keşfedilecek uzak diyarlar...

Nasıl gidilir, nasıl yönetilir, neredeler, ne yerler, nasıl yaşarlar? Sıkmadan, uzatmadan tam bu çağın anlatım şekliyle kısa, eğlenceli, bol görselli ve heyecanlı bir kitap Az Bilinen Ülkeler Atlası. Eser, çocukların hayal dünyasının genişlemesini sağlayacak özellikleri içinde barındırıyor. Dünyanın hâlâ şaşırtacak bir yer olduğunu, keşfedecek çok uzak diyarlar bulunduğunun altını çiziyor.

Okuma zeki veren kitap...

Global bir köymüş gibi algıladığımız gezegenimizde, perde aralanıp adı az bilinen ülkeler sahneye çıktığında, neler neler yaşandığını gösteriyor. Neşe, heyecan, yeni seyahat fikirleri verirken değişik yemekleri, inançları, eğlence şekillerini, ritüelleri de anlatmayı ihmal etmiyor. Az Bilinen Ülkeler Atlası, tüm ailenin akşamları bir araya gelip hem öğrenip hem de hayal kuracakları kocaman bir dünyaya açılan zevk dolu bir kitap.