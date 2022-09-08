Okumanın büyülü dünyası, 8 Eylül Dünya Kitap Okuma Günü

Bugün 8 Eylül... Unesco tarafından her yıl kutlanan Dünya Kitap Okuma Günü kutlu olsun. Bir liman olan kitaplar hayatımızda hiç eksik olmasın...

Bugün Dünya Kitap Okuma Günü, kutlu olsun. Bizim dostlarımız, sırdaşlarımız, arkadaşlarımız olan kitaplar hayatımızda hiç eksik olmasın diyoruz. Dünya Kitap Okuma Günü, her yıl Unesco tarafından 8 Eylül'de kutlanıyor. Biz de bu vesileyle bu özel günü siz okurlarımıza hatırlatmak istedik.

Dünya Kitap Okuma Günü'nüz tekrar kutlu olsun...

Dünya Kitabı ve Telif Hakkı Günü veya Uluslararası Kitap Günü olarak da bilinen Dünya Kitap Günü, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından okuma, yayınlama ve telif hakkını teşvik etmek amacıyla düzenlenen yıllık bir etkinliktir.

Dünya Okuma Günü

Dünya Kitap Günü ilk olarak 23 Nisan 1995'te kutlanmaya başlandı ve o günden beri uluslararası düzeyde kullanılmaya devam ediyor. Birleşik Krallık ve İrlanda'da bugün ile ilgili bir olay mart ayında gözlenmektedir.

Türkiye'de kitap okuma oranları

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2011 yılında hazırlattığı Türkiye Okuma Kültürü Haritası çalışması Türkiye’de okuma alışkanlıkları ile ilgili ilgi çekici bilgiler içeriyor. 6 bin 200 kişi ile yapılan anket çalışması Türkiye’de kişi başına yıllık 7,2 kitap okunduğunu ortaya koyuyor.

En az okuyan Diyarbakır ve Urfa

Genel ortalamanın yanı sıra kendisini düzenli kitap okuyucusu olarak tanımlayanların yıllık ortalama okuduğu kitap sayısı ise 14,5. Çalışmaya göre İller düzeyinde yılda ortalama 12’nin üzerinde bir sayıyla en çok kitap okunan iller Erzincan ve Erzurum olurken, en az kitap okunan iki il ise Şanlıurfa ve Diyarbakır olmuş.