Petrol
88.2
0.23%
Euro
18.2625
0.13%
Dolar
18.2362
0.12%
Altın
1.007
0.06%
Borsa
3403
0.00%
Bitcoin
353.162
2.17%
BTXN Coin
5.03
2.02%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Okumanın büyülü dünyası, 8 Eylül Dünya Kitap Okuma Günü

    Bugün 8 Eylül... Unesco tarafından her yıl kutlanan Dünya Kitap Okuma Günü kutlu olsun. Bir liman olan kitaplar hayatımızda hiç eksik olmasın...
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2022 - 09:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Okumanın büyülü dünyası, 8 Eylül Dünya Kitap Okuma Günü

    Bugün Dünya Kitap Okuma Günü, kutlu olsun. Bizim dostlarımız, sırdaşlarımız, arkadaşlarımız olan kitaplar hayatımızda hiç eksik olmasın diyoruz. Dünya Kitap Okuma Günü, her yıl Unesco tarafından 8 Eylül'de kutlanıyor. Biz de bu vesileyle bu özel günü siz okurlarımıza hatırlatmak istedik.

    Dünya Kitap Okuma Günü'nüz tekrar kutlu olsun...

    Dünya Kitabı ve Telif Hakkı Günü veya Uluslararası Kitap Günü olarak da bilinen Dünya Kitap Günü, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından okuma, yayınlama ve telif hakkını teşvik etmek amacıyla düzenlenen yıllık bir etkinliktir.

    Dünya Okuma Günü

    Dünya Kitap Günü ilk olarak 23 Nisan 1995'te kutlanmaya başlandı ve o günden beri uluslararası düzeyde kullanılmaya devam ediyor. Birleşik Krallık ve İrlanda'da bugün ile ilgili bir olay mart ayında gözlenmektedir.

    Okumanın büyülü dünyası, 8 Eylül Dünya Kitap Okuma Günü #1

    Türkiye'de kitap okuma oranları

    Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2011 yılında hazırlattığı Türkiye Okuma Kültürü Haritası çalışması Türkiye’de okuma alışkanlıkları ile ilgili ilgi çekici bilgiler içeriyor. 6 bin 200 kişi ile yapılan anket çalışması Türkiye’de kişi başına yıllık 7,2 kitap okunduğunu ortaya koyuyor.

    Okumanın büyülü dünyası, 8 Eylül Dünya Kitap Okuma Günü #2

    En az okuyan Diyarbakır ve Urfa

    Genel ortalamanın yanı sıra kendisini düzenli kitap okuyucusu olarak tanımlayanların yıllık ortalama okuduğu kitap sayısı ise 14,5. Çalışmaya göre İller düzeyinde yılda ortalama 12’nin üzerinde bir sayıyla en çok kitap okunan iller Erzincan ve Erzurum olurken, en az kitap okunan iki il ise Şanlıurfa ve Diyarbakır olmuş.


    İlginizi Çekebilir

    Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları belli oldu
    Şampiyonlar Ligi

    Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları belli oldu

    Ünlü iş adamı yeni kripto para projesini açıklıyor
    BTCPrime

    Ünlü iş adamı yeni kripto para projesini açıklıyor

    Nissan ve Honda, batarya üretim kapasitelerini artıracak
    Teknoloji

    Nissan ve Honda, batarya üretim kapasitelerini artıracak

    Görüş Bildir