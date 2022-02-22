Okumanın her yaştan insana 10 muhteşem faydası

Okumanın; eğitim ve sadece boş zaman değerlendirme dışında birçok faydası var. Kitaplar, yeni kelimeler öğrenmekten zihinsel sağlığınızı korumaya kadar birçok şeyi yapabilir!

Sağlığımız ve okuryazarlığımız için düzenli okumanın ne kadar önemli olduğunu hatırlamaya ihtiyacınız varsa, işte her yaş için okumanın en önemli 10 faydası;

1. OKUMAK BEYNİ ÇALIŞTIRIR VE HAFIZAYI GÜÇLENDİRİR

Okurken, belirli bir hikayeye ait farklı karakterleri ve ayarları hatırlamamız gerekir. Kitap okumaktan keyif almanızın yanında, kitabı okumaya ayırdığınız süre boyunca ayrıntıları hatırlamanız gerekir. Bu nedenle okumak, beyniniz için hafıza işlevini geliştiren bir egzersizdir.

2. OKUMAK ÜCRETSİZ BİR EĞLENCE BİÇİMİDİR

Popüler dizi ve filmlerin çoğunun kitaplardan uyarlandığını biliyor muydunuz? Öyleyse neden kendinizi okumaya kaptırarak orijinal eğlence biçiminde kendinizi şımartmıyorsunuz? Halk kütüphanesi üyelikleri ücretsizdir.

3. OKUMAK KONSANTRASYONU VE ODAKLANMA YETENEĞİNİ GELİŞTİRİR

Odaklanmadan okumanın olamayacağı konusunda hepimiz hemfikiriz ve hikayeyi tam olarak anlamak için okuduğumuz her sayfaya konsantre olmamız gerekiyor. Teknolojinin dikkat süremizi kısalttığı bir dünyada, sürekli konsantrasyon ve odaklanma alıştırması yapmamız gerekiyor. Okuma, bölünmemiş dikkatinizi ön plana çıkaran birkaç aktiviteden biridir, bu nedenle konsantre olma yeteneğinizi geliştirir.

4. OKUMAK KELİME DAĞARCIĞINIZI GELİŞTİRİR

Hiç bilmediğiniz bir kelimeyle karşılaştığınız bir kitap okudunuz mu? Kitaplar, sizi yeni kelimelerle tanıştırarak kelime dağarcığınızı geliştirme gücüne sahiptir. Ne kadar çok okursanız, kelime dağarcığınız ve etkili iletişim kurma yeteneğiniz o kadar gelişir. Ayrıca okuma, okuyucunun farklı yazı stillerini anlamasına ve öğrenmesine yardımcı olarak yazma becerilerini geliştirir.

5. OKUMAK UYKU KALİTESİNİ ARTIRIR

Okumayı içeren bir yatma zamanı rutini oluşturarak, vücudunuza uyku zamanının geldiğini bildirebilirsiniz. Özellikle pandemi döneminde günü geçirmek için artan ekran süresi, her zamankinden daha fazla hayatımızda. Bu nedenle, telefonunuzu bir kenara bırakıp bir kitap alarak beyninize susma zamanının geldiğini söylüyorsunuz. Ayrıca, okumak stres atmanıza yardımcı olduğundan, bunu yatmadan hemen önce yapmak zihninizi ve endişenizi sakinleştirmeye ve uyku kalitesini artırmaya yardımcı olur.

6. OKUMAK GENEL KÜLTÜRÜ ARTIRIR

Kitaplar her zaman eğlenceli ve ilginç gerçeklerle doludur. İster kurgu, ister kurgu olmayan kitaplar okuyun, kitaplar bize aksi halde bilemeyeceğimiz bilgileri sağlama yeteneğine sahiptir. Çeşitli konuları okumak sizi daha bilgili bir insan yapabilir ve dolayısıyla konuşma becerilerinizi geliştirebilir.

7. OKUMAK MOTİVE EDİCİDİR

Zorlukların üstesinden gelen kahramanlar hakkında kitaplar okumak, bizi çoğu zaman aynı şeyi yapmaya teşvik eder. Doğru kitap, ister aşk romanı ister kendi kendine yardım kitabı olsun, asla pes etmemeniz ve pozitif kalmanız için sizi motive edebilir.

8. OKUMAK STRESİ AZALTIR

Okumak, sizi başka bir dünya taşır ve monoton günlük rutinden uzaklaştırma gücüne sahiptir. Bunu yönüyle okumak stresi azaltabilir, kalp atış hızını ve kan basıncını düşürebilir.

9. OKUMAK OLUMLU BİR ÖRNEKTİR

Okuma, erken okuryazarlık gelişiminin önemli bir bileşenidir ve davranışı kendiniz modelleyerek bunun ne kadar önemli olduğuna dair bir örnek oluşturabilirsiniz. Çocuklar etraflarındaki yetişkinleri taklit etmede mükemmeldirler, yani düzenli olarak okumaya biraz "zaman" ayırırsanız, çocuklarınız da aynı şeyi yapmayı öğrenecektir.

10. OKUMAK EMPATİYİ ÖĞRETİR

Kitaplar, hayatımızın dışındaki gerçekleri deneyimlememizi sağlar. Kendimizi genellikle anlatıcının yerine koyarak başkalarıyla ilişki kurmayı öğreniriz. Bu basit tekniğe empati denir. Empati, bir başkasının duygularını anlama ve paylaşma yeteneği olarak tanımlanır. Okumak, bize sürekli olarak bakış açımızın dışında düşünceler ve senaryolar sunarak empati üzerine kuruludur.