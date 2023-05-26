Okurken düşündüren, düşündürürken başka hayatlara sevk eden bir kitap: Mezarcı Dionysos Tiyatro’nun tek perdelik oyununda hem yöneten hemde başrolde oynayan oyuncu Erdem Topuz'un Mezarcı adlı tek kişilik gösterisi son bir aydır kapalı gişe oynuyor. Tiyatroya uyarlanan kitabı çok seveceksiniz.

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Mezarcı; alışılmadık beklenmedik hamlelerle okur ile seyircinin algılarına ve beklentilerine meydan okuyor. Sembolizm ve sürrealizmin sınırlarında dolanırken, hiciv ve ironiyi heybesinde taşımayı ihmal etmeyen, yüklendiği insanlık durumunu açığa çıkarma çabası sarf ederken yarattığı tedirginlik ve gerilimle hikayesini kendisinden uzaklaştırıp muhatabına nüfuz etme becerisini gösteriyor.

Suskunluklar üzerine inşa edilmiş diyaloglarla dördüncü duvarı yıkma girişimlerinde de bulunan mezarcı Nietzcheci reddiyeyi ve Beckett’in karekterlerini anımsatmakta…

Sisli ve puslu bir kasabanın mezarlığında bir mezarcı. Bir zamanlar kasabanın ileri gelenleri ile birlikte bekliyor.

Düşünmeye sevk eden kitap

Bizleri; hayatı kazmaya, tabutları çakmaya, burayı ve öteyi, önceyi ve sonrayı varoluşumuzun boşlukta asılı duran tüm kiplerini, zaman ve mekandan azade bir biçimde birlikte düşünmeye davet ediyor.

Gerçekleşen bir oyun

Bir kasaba mezarlığının mezarcısının gözünden ölüme ve yaşama aynı zamandan ve aynı yerden bakma denemesi …Hem etik hem de olabildiğince karşı gerçekleş bir oyun mezarcı..

Yaşama aynı yerden bakmak

Gazi Tuğrul Ertuğrul'un yazdığı yoğun ilgi gören tek perdelik Mezarcı Oyunu yaz sezonunda yurtiçi ve yurtdışı turneye hazırlanırken Oyuncu Erdem Topuz'da turne öncesi yurtdışı hazırlıkları için şimdiden oyunun İngilizce çevisini tamamladı. Turne öncesi pr çalışmalarınıda hızlandıran oyuncu çok heyecanlı olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Nilüfer Bıyıklı'nın programına Oyuncu Atılay Uluışık ile birlikte katılan Erdem Topuz Türk Tiyatrosunun daha fazla desteklenmesi gerektiğini söyledi. Mezarcı Oyunu; Bir kasaba mezarlığının mezarcısının gözünden ölüme ve yaşama aynı zamandan ve aynı yerden bakma denemesini anlatıyor.

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ergul.tosun@ensonhaber.com