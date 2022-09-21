Okuyunca şaşıracak, hayret edeceğiniz kitap: Gizemi Çözülmemiş Tarihi Olaylar

Kolektif olarak hazırlanan Gizemi Çözülmemiş Tarihi Olaylar kitabında ilk defa öğreneceğiniz bilgiler sizi hayrete düşürecek...

Okuma masamda yepyeni bir kitap duruyordu ve okumaya zaman bulamadım bir türlü. daha doğrusu biraz tembellilk ettim. Fakat dün gece elime aldım ve biraz karıştırmaya başladım. Karıştırmaya başadım diyorum ama aslında bir çırpıda okudum.

Okuyunca merak saldım, merak edince daha çok derinlere inmeye başladım. Gizemi Çözülmemiş Tarihi Olaylar kitabından bahsediyorum. Edebiyat dışı bir okumaydı benimki...İyi ki de okudum diyorum ve tek kelimeyle hayret kaldım. Eminin aynı duyguları sizler de yaşayacaksınız.

120 sayfadan oluşan ve bir solukta okuyacağınız bu kitapta belki de hayatınızda ilk defa duyacağınız bilgilerle karşı karşıya kalacaksınız. Fransa'da aniden dans eden insanların gizemi hala çözülemedi mesela...

Kitapseverlerin büyük bir keyifle okuyacağını düşündüğüm Gizemi Çözülmemiş Tarihi Olaylar adlı kitabı şiddetle tavsiye ediyorum. Zira, kitapta bahsedilen hiçbir olay günümüzde bile hala açıklığa kavuşmuş değil. Okuyunca şaşırıp kalacaksınız. Örneğin, Grigori Rasputen'in olağanüstü öyküsü beni hayretler içinde bıraktı.

Rasputen, öldürülen fakat ölmeyen kişi olarak tarihe geçen tek isim olma özelliğini taşıyor. Kitabı okuyup bitirdiğinizde bana hak vereceğinizden kuşkum yok...

Sayfa: 120

Gizemli sorular, cevapsız sorular....

John F. Kennedy neden öldürüldü? 1951 yılında Fransa’da koca bir köyün bir anda delirmesinin arkasında yatan sebep neydi? Dyatlov Geçidi’nde dokuz dağcının ölümüne sebep olan şey sadece soğuk muydu? 11 Eylül saldırılarındaki çelişkiler neler? 1518 yılında yüzlerce kişiyi etkileyen dans salgınına ne sebep olmuştu? Dünya tarihi henüz gizemi çözülememiş olaylarla dolu! Bu olaylara dair sırların bazıları hiçbir zaman, birçoğu da yakın zamanda gün yüzüne çıkmayacak gibi görünüyor. Üzerlerine kurgulanan teoriler ise her gün daha da artıyor.