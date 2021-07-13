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    Ölmeden önce eserlerinin yakılmasını vasiyet eden yazarlar

    Dünya edebiyatının önemli isimleri ölmeden önce dostlarına, arkadaşlarına eserlerinin yakılmasını istemiş.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2021 - 09:35
    • Güncelleme : 13.07.2021 - 09:52
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    Ölmeden önce eserlerinin yakılmasını vasiyet eden yazarlar

    Dünya tarihi yasaklı kitaplarla doludur. Bazı kitaplar daha yayınlanmadan toplatılmış ve yok edilmiştir. Bunun yanında bazı yazarlar da hiçbir baskı olmadan kendi kitaplarının yakılmasını istemiş.

    Özellikle Franz Kafka'nın, arkadaşı Max Brod'a kitaplarının yok etmesini istemesi herkesin malumu...

    İşte o yazarların hikayeleri..

    ŞİİRLERİ KARISININ MEZARINA GÖMDÜ

    Dante Gabriel Rossetti, birçok şiirini 1862'de ölen karsının mezarına gömdü ve sonsuza kadar orada bırakılmalarını tembihledi.

    Ancak birkaç yıl sonra fikrini değiştirmeye Dominic McKeever sayesinde ikna olan Rosetti, mezarı kazarak çıkardığı şiirlerini yayınladı.

    Ölmeden önce eserlerinin yakılmasını vasiyet eden yazarlar #1

    KAFKA'NIN ISRARI

    Franz Kafka; Dava, Şato ve Amerika gibi bitmemiş işlerini içeren birçok yazısını,  ölmeden önce Max Brod'tan, büyük ihtimalle onun işlerini yakacak son insan olduğunu da bilerek, yazılarını yakmasını istedi.

    Ölmeden önce eserlerinin yakılmasını vasiyet eden yazarlar #2

    PAPAZIN KIZI

    George Orwell, Papazın Kızı'nın tekrar basılmasına sonuna kadar karşı çıktı ancak 1950'de ölümünden sonra kitap tekrar basıldı.

    Vladimir Nabokov Laura'nın Aslı'nın. Kitap, Nabokov'un ölümünden (1977) 32 yıl sonra 2009'da oğlu tarafından, son isteklerine karşı gelinerek basıldı.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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