Seymen Bozaslan’ın Ölmeden Önce Türkiye’de Görülmesi Gereken Yerler kitabı, güzel ülkemizin 81 ilinden manzaralar sunuyor.

Gezgin ve yazar Seymen Bozaslan’ın kaleme aldığı, 81 şehirde 270 destinasyonu içeren Ölmeden Önce Türkiye’de Görülmesi Gereken Yerler, Altın Kitaplar etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Rehber niteliğindeki bu kitapta Seymen Bozaslan, Türkiye’nin 81 şehrinin eşsiz dokusunu kadrajına sığdırdı.

Kitabın hazırlık aşamalarında çekilen ve Türkiye’nin birbirinden güzel manzaralarından oluşan video da kitaptaki QR kodla görüntülenebiliyor.

GEZİ REHBERİ

İçinden Yol Geçen Hayatlar isimli ilk kitabıyla dikkat çeken gezgin ve yazar Seymen Bozaslan, bir buçuk yıllık bir çalışmanın ardından bu kez Türkiye’nin 81 şehrinin 270 eşsiz noktasını okurlarla buluşturdu.





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TAVSİYELER KİTABI

Kültürel mirası ve tarihi dokusuyla dünyanın en nadide coğrafyalarından biri olan Türkiye’nin her şehrinden etkileyici manzaraların yer aldığı Ölmeden Önce Türkiye’de Görülmesi Gereken Yerler’de, popüler bölgelerin yanı sıra unutulmaya yüz tutmuş ve keşfedilmemiş noktalar da yer alıyor.

Şehri ziyaret etmeyi düşünenler için “Şehirde Mutlaka” köşesinde Seymen Bozaslan, kendi deneyimlerinden süzülen tavsiyelerini paylaşıyor.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com