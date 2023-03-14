Ölümü arayarak geçti bunca yılım diyen şair Metin Altıok, 82 yaşında Çağdaş Türk şiirinin sevilen isimlerinden olan Metin Altıok, 82 yıl önce bugün doğdu. Bu dünyadan bir Metin Altıok geçti; iyi ki doğdun büyük şair...

Ölümü arayarak geçti

Bunca yılım.

Kötü annem

Beni komşunun oğlu kadar seven,

Yok olan babamdı belki

Ölüm tutkumu pekiştiren

Metin Altıok'un bugün doğum yılı.

Kutlu olsun...

Çağdaş Türk şiirinin önemli isimleri arasında yer alan Metin Altıok, 14 Mart 1941'de İzmir'de dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Bölümü'nden mezun olan Metin Altıok, çeşitli illerde öğretmenlik yaptı.

Siyasi nedenlerle farklı illlere sürgün edildi ve kovuşturmalara maruz kaldı. Küçüklüğünden beri yazmaya meraklı olan Altıok, daha lise sıralarındayken şiirler ve düzyazılar yazmaya başladı.

Kavaklar...

Şairin en önemli şiirlerinden biri olan Kavaklar, Sezen Aksu tarafından bestelendi. Çağdaş Türk şiirinde daha çok yazdığı lirik şiirleriyle öne çıkan Metin Altıok, bir yandan resim yaparken diğer yandan da şiirle ilgilenmeye başladı. Zaten kendisi için en verimli yılları ise 30'lu yaşları oldu. Metin Altıok'un olgunluk dönemi şiirleri bu döneme rastlıyor.

İlk şiir kitabı: Gezgin

Şiir kitabı Gezgin'de Servet-i Fünûn'dan, Ahmet Haşim'den, Ahmet Muhip Dıranas'dan, İkinci Yeni'ye ve 60'lı yıllar şiirinin bazı ortak söyleyişlerine kadar çeşitli etkilenmeler bulunmaktadır.

Bu kuşağın en romantik, duygucu şairleri arasında olan sanatçının dili yalındır. Benzetme yapmayı, anlaşılması güç olmayan simgeler kullanmayı sevdi. Bu kitabında halk şiiri biçimlerinden de yararlandı.

Metin Altıok öldü

Metin Altıok, 2 Temmuz 1993'te Pir Sultan Abdal Şenlikleri için gittiği Sivas'ta kaldığı otelin ateşe verilmesiyle komaya girdi. 9 Temmuz 1993'te hayatını kaybetti.