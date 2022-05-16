Orhan Kemal Roman Armağanı Burhan Sönmez'e gitti

Her yıl verilen bu yılda sahibini bulan Orhan Kemal Roman Ödülü, yazar Burhan Sönmez'e verildi.

rhan Kemal’in ailesi ve Everest Yayınları’nın birlikte düzenlediği Orhan Kemal Roman Armağanı’nın yeni sahibi PEN International Başkanı yazar Burhan Sönmez oldu. Sönmez, Taş ve Gölge adlı romanıyla ödüle değer görüldü.

Nazım K. Öğütçü, M. Nuri Gültekin, Çimen G. Erkol, Tahir Şilkan, Seray Şahiner, Gürsel Korat ve Mazlum Vesek’ten oluşan seçici kurul ödülü Sönmez’e verme gerekçesini açıkladı.

Ödül gerekçesi

"Orhan Kemal Roman Armağanı Seçiciler Kurulu, farklı coğrafyaları birleştirdiği, göçü, hafızanın farklı çelişkilerini, yaşam mücadelesini çok yönlü ve güçlü bir kurguyla, canlı karakterler ve etkili metaforlar yaratarak ele aldığı, Türkiye’nin toplumsal arka planıyla başarılı bir şekilde anlattığı için 2022 yılı, 51.Orhan Kemal Roman Armağanı’na değer görmüştür."