Orhan Kemal Roman Armağanı yazar Kemal Varol'un Babamın Bağlaması kitabına gitti Her yıl verilen ve bu yıl da 52'incisi düzenlenen ve Türk edebiyatının usta ismi Orhan Kemal'in anısına verilen Orhan Kemal Roman Armağanı sahibini buldu. Yapılan açıklamaya göre ödül, çok okunan ve diziye de uyarlanan yazar Kemal Varol'un Babamın Bağlaması romanına verildi.

ensonhaber.com

Bu yıl 52'incisi düzenlenen Orhan Kemal Roman Armağanı sahibini buldu. Seçici kurulun oy birliğiyle verdiği karara göre; ödüle yazar Kemal Varol'un sevilen ve çok okunan kitabı olan, aynı zamanda diziye de uyarlanan Babamın Bağlaması adlı romanı değer görüldü.

Orhan Kemal Roman Armağanı Seçiciler Kurulu, Babamın Bağlaması'nı Türkçeyi parlak, incelikli ve anlaşılır bir şekilde kullanması, olaylar arasındaki konu geçişliliğini ve dramatik akışı başarılı bir şekilde kurmuş olması, kültürel öğeleri yerinde doğru olarak işlemesi ve evrensel insan sevgisini hatırlatması nedeniyle 2023 yılı, 52.Orhan Kemal Roman Armağanı’na değer gördü.

84 eser arasında seçildi

Orhan Kemal Roman Armağanı’na, yazarların 84 seçkin eseri katıldı. Nazım K. Öğütçü, M. Nuri Gültekin, Çimen G. Erkol, Tahir Şilkan, Gürsel Korat, Mazlum Vesek, Turgay Fişekçi ve Sunay Akın’dan oluşan Orhan Kemal Roman Armağanı Seçiciler Kurulu yaptığı toplantıda 2023 yılı 52.Orhan Kemal Roman Armağanı’nı, Everest Yayınları tarafından yayınlanan Babamın Bağlaması romanını gittiğini ifade ettiler.