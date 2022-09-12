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    Orhan Pamuk'tan okurlarına yeni roman müjdesi

    Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazar Orhan Pamuk yeni romanın müjdesini verdi. Pamuk, yeni kitabının adını Kağıt Oynayanlar olacağını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 12.09.2022 - 09:44
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    Orhan Pamuk'tan okurlarına yeni roman müjdesi

    Masumiyet Müzesi’nin açılışının 10. yılı dolayısıyla toplantı düzenleyen Pamuk, yeni kitabının duyurusunu da burada yaptı.

    AA'da yer alan habere göre; Orhan Pamuk; "Şimdi bir Roman yazıyorum. Adı Kâğıt Oynayanlar.’Kâğıt oynuyorlar. Gelecek romanımı da tanıtmak için konuşuyorum. Yabancı kaynaklı oyun kâğıtlarıyla oynuyorlar. Kahramanlar, hikâyenin bir yerinde aralarında konuşurken ‘Ya biz bunun neden yerlisini yapmıyoruz? Buradaki papaz dediğimiz kral yerine biz de padişah yapalım. Kraliçe yerine biz de hanım yapalım’ diyorlar ve oyun kâğıdı üretiyorlar. Oyun kâğıtlarını nasıl ürettikleri romanımın hikâyesi ama ben o oyun kâğıtlarını da yapıyorum. Bu sefer müze yapmıyoruz oyun kâğıdı yapıyoruz."

    Orhan Pamuk tan okurlarına yeni roman müjdesi #1

    Sinemaya da uyarlanacak

    Film projesinden de bahseden Pamuk, gelecek dönemde çekeceği filmi müzedeki ekranlardan sunmayı planladığını dile getirdi: "Yukarıda iki ekran var. Biri, Kemal Füsun ile romanın son bölümünde buluşunca, otel odasında çok sarhoş olup bir de sinek görüyor masanın üzerinde. ‘Kafamda, içkili, sinekli, sürrealist bir film var’ gibi bir cümle var. Kemal’in kafasındaki filmi yapmak istiyorum. Bilen, teknik adamlarla böyle bir film yapmak istiyorum. O filmi önemsiyorum ama şimdilik ona girişmiyorum. 6 saatlik ya da normal bir film değil. Ya da bakarsınız öyle bir şey yaparım. Masumiyet Müzesi projesi bitmez."


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