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    Orhan Pamuk'un günlüklerinden oluşan Uzak Dağlar ve Hatıralar kitabı

    Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni kitabı Uzak Dağlar ve Hatıralar kitabı, yazarın tuttuğu günlüklerden oluşuyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2022 - 16:13
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 16:23
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    Orhan Pamuk'un günlüklerinden oluşan Uzak Dağlar ve Hatıralar kitabı

    Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan ilk Türk yazar olan Orhan Pamuk, Veba Geceleri'nden sonra bu sefer de Uzak Dağlar ve Hatıralar kitabıyla karşımızda.

    Orhan Pamuk, on dört yıldır her gün küçük not defterlerine notlar alıyor ve resimler yapıyor. Pamuk sayfalarda günlük hayatını, güncel gelişmeleri, duygularını, yazmakta olduğu romanların sorunlarını anlatıyor ve tartışıyor.

    Bazan roman kahramanlarıyla konuşuyor, bazan bir rüyasını ya da bir yolculuğu anlatıyor, bazan da manzara resmi ya da mutluluk hakkında fikir yürütüyor.

    Zengin ve benzersiz resimli sayfalar

    Pamuk bir sayfadaki bir resme ya da yazıya üzerinden aylar hatta yıllar geçtikten sonra yeni renkler ve kelimeler de ekliyor. Böylece defter sayfaları yazılarla renklerin ve şekillerin iç içe geçtiği ve yeni mânâların araştırıldığı yoğun, zengin ve benzersiz resimli sayfalara dönüşüyor.

    Orhan Pamuk un günlüklerinden oluşan Uzak Dağlar ve Hatıralar kitabı #1

    "Uzak Dağlar ve Hatıralar"

    Pamuk defterindeki binlerce sayfadan Uzak Dağlar ve Hatıralar adını verdiği bu seçkiyi düzenlerken, özel bir hatırası olan bir rüya üzerinden hayatını bütün açıklığıyla hem kelime hem de resim olarak ortaya koyuyor.

    Orhan Pamuk un günlüklerinden oluşan Uzak Dağlar ve Hatıralar kitabı #2

    Orhan Pamuk'u bir insan olarak tanımak

    Bu kitap Pamuk’un okurlarınca bilinmeyen-günce tutan ressam yanını, günlük hayatını, şaşırtıcı hayallerini ve deneyimlerini okura ulaştıracak ve dünyaca ünlü yazarı bir insan olarak tanımamıza ışık tutacak.

    Umberto Eco'dan övgü

    "Orhan Pamuk’un çılgınlığında deha var.”

    Umberto Eco


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