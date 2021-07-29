Orhan Pamuk'un son romanı beklenen ilgiyi görmedi

Yazar Orhan Pamuk'un beş yıl üzerinde çalıştığı ve geçtiğimiz aylarda yayınlanan Veba Geceleri romanı, okurlardan beklenen ilginin altında kaldı.

Türkiye karşıtlığıyla sık sık gündeme gelen yazar Orhan Pamuk'un Veba Geceleri romanı, beklenenin altında talep gördü. Yazdıklarından çok söyledikleriyle gündeme gelmeye çalışan Orhan Pamuk, kitabını fazla satamadı.

Beş yıl üzerinde çalştığını söylediği roman, ağır dili ve okunması zor olmasıyla kitapseverler tarafından beklenen ilgiyi görmedi.

ÖNE ÇIKAN ETKEN AĞIR DİL

Kitapseverlerin şikayet ettiği ve bir türlü "Kendimi romana veremiyorum" demesi, kitabın neden ilgi görmediğinin açık göstergesi.

Kimi okurlar kitabı alıp biraz okuduktan sonra yarım bıraktığını, okumak ve bitirmek için kendilerini çok zorladığını belirtti.

KİTAP BEĞENİLMEDİ

Türk okurların ve eleştirmenlerin ortak görüşü ise, romanda kopuklukların olması ve okuyanı bir türlü yakalayamaması oldu.

Çünkü kitapseverlerin eline aldıkları bir romanı bir çırpıda okumak istemesi ve Veba Geceleri romanında böyle akıcı bir dilin olmaması kitabın ilgi görmemesi adına yeterli bir sebep oldu.

ELEŞTİRİLERİN HAKLILIĞI

Edebiyat eleştirmenlerinin, Orhan Pamuk hakkında sık sık dile getirdiği ağır dil ve Türkçenin bozuk olması bu kitapta da kendini göstermiş.