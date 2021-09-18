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    Orhan Pamuk'un üç romanında intihal iddiaları

    Nobel ödüllü romancı Orhan Pamuk'un, Kar, Cevdet Bey ve Oğulları, Benim Adım Kırmızı romanları intihal oldukları gerekçesiyle tartışmaların odağından kurtulamıyor.
    • Özel İçerik
    • 18.09.2021 - 12:41
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    Orhan Pamuk'un üç romanında intihal iddiaları

    Türkiye'yi her yerde ve ortamda kötüleyen Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazar Orhan Pamuk'un üç romanı başka kitaplala benzerlik taşıdığı gerekçesiyle yıllardır tartışılıyor.

    Özellikle Nobel'i aldıktan sonra tartışmaların odağında olan Pamuk'un Cevdet Bey ve Oğulları, Kar, Benim Adım Kırmızı romanları, başka edebi eserlerden çalıntı olması iddiları devam ediyor.

    ÜÇ KİTAP, ÜÇ İDDİA

    İddia edilen kitaplar ve çalıntı olduğu söylenen kitaplara göz atalım...

    BENİM ADIM KIRMIZI

    Orhan Pamuk un üç romanında intihal iddiaları #1

    Orhan Pamuk'un en çok satan romanlarından olan Benim Adım Kırmızı, İtalyan yazar ve filozof Umberto Eco'nun Gülün Adı adlı romanından çalıntı bazı bölümlerin olduğu herkesçe bilinen bir iddia ya da gerçek.

    KAR

    Orhan Pamuk un üç romanında intihal iddiaları #2

    Siyasi ve toplumsal konuları işleyen, ve ABD'de ödül alan Kar romanı da çalıntı iddilarıyla edebiyat gündeminden düşmedi. Orhan Pamuk, bu romanında Rus yazar Fyodor Dostoyevski'nin "Ecciniler" romanından intilaller yapmış.

    CEVDET BEY VE OĞULLARI

    Orhan Pamuk un üç romanında intihal iddiaları #3

    Orhan Pamuk'un eleştirilen bir diğer romanı ise, üç kuşat çatışmasının anlatıldığı Cevdet Bey ve Oğulları romanıdır. Pamuk bu kitabında ünlü Alman yazar Thomas Thomas Mann’ın kendi ailesinin üç kuşak öyküsünü anlattığı “Buddenbrook Ailesi” romanı ile büyük benzerlikler taşıyor.

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