Orhan Seyfi Şirin kimdir? Orhan Seyfi Şirin'den acı haber...

Türk gazeteci, şair ve yazar Orhan Seyfi Şirin, 60 yaşında hayatını kaybetti. Vefatının ardından hayatı ve biyografisi merak edilen Orhan Seyfi Şirin kimdir? İşte hikayesi...

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulkadir Emeksiz, aynı zamanda senarist olan Şirin'in vefatını Twitter hesabından duyurdu. Emeksiz, paylaşımında, "Seyfi Şirin ağabeyi bugün kaybettik. Bir şair, bir hikaye yazarı, romancı, bir senarist gitti. Rahmetle Seyfi ağabey, mekanın cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Akabinde Orhan Seyfi Şirin kimdir, kaç yaşında, mesleği nedir ve neden öldü gibi sorular gündeme geldi. İşte Orhan Seyfi Şirin'in hayatı ve biyografisi...

ORHAN SEYFİ ŞİRİN KİMDİR?

Eskişehir'de 1961 yılında dünyaya gelen Seyfi Şirin, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden 1985 yılında mezun oldu.

Şirin, 1985'te ilk şiir kitabı "Yaşanmamış Sonbahar"ı okurlarla buluşturdu. Aynı yıllarda Varlık Film ve TRT'de senaryo yazarlığı yapan Şirin, "Cennet Atları", "Berlin Türküleri", "Ata'nın Rüyası", "Bilimkurgucu Çocuk Krallar Dönemi"nin aralarında bulunduğu 30'a yakın roman kaleme aldı.

"Devler ve Böcekler" adlı ikinci şiir kitabını okurların beğenisine sunan Orhan Seyfi Şirin, çocuk dizi film ve çizgi filmin yanı sıra bilim kurgu romanlarına, Uğur Dündar'ın programları başta olmak üzere gerçek hayat kesitleri sunan haber programlarına yazarlık ve dramaturgluk yaptı.

Orhan Seyfi Şirin, 1987 yılında "Bekleyiş" adlı senaryosuyla TEV'in "En İyi Senaryo Ödülü"nü kazandı. Ayrıca 1996'da Hürriyet Gazetesi TV Yıldızları Yarışması'nda senaryo yazdığı programlara katkılarından dolayı ödül aldı.

Ankara ve İstanbul'da çalışmalarını sürdüren Şirin'in yazdığı birçok şiir bestelenerek dinleyicilerle buluştu. Şirin'in bestelenmiş eserleri Songül Karlı, Zeyno, Naide Polat, Seher Dilovan, Arif Nazım, Güler Işık, Kerem Özdemir gibi sanatçılar tarafından seslendirildi.

Bu bestelerden en tanınmışı Songül Karlı'nın yorumladığı "Omuz Omuza" adlı eseri oldu. Eser, üç milyondan fazla satmasının yanı sıra birçok siyasi parti tarafından seçim şarkısı olarak kullanıldı.

Şirin, aynı zamanda TRT, TGRT, Kanal 6 ve Kanal D kanalarında uzun yıllar çalıştı ve çeşitli bölümlerde idarecilik görevi üstlendi.

İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yükselokulu'nda ve özel dershanelerde "Senaryo" ve "Yaratıcı Yazarlık" dersleri de veren Şirin, 1999'da bütün bu çalışmalarının bir özeti sayılabilecek "Din Sömürgenleri ve Cuma Eylemlerinin 400 Yıllık Tarihi" adlı kitabı kaleme aldı.

ORHAN SEYFİ ŞİRİN NEDEN ÖLDÜ?

Orhan Seyfi Şirin 60 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm nedenine ilişkin bir açıklama yapılmadı.