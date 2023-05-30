Orhan Veli'nin Ankara'daki İzleri kitabında şairin Ankara sevgisi Yazar Tolga Aydoğan'ın keleme aldığı Orhan Veli'nin Ankara'daki İzleri kitabı, ünlü şairin çok sevdiği ve hayatının büyük bölümünü geçirdiği Ankara'yı anlatırken; aynı zamanda şairin bilinmeyenlerine odaklanıyor.

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Orhan Veli Ankara’da yaşadı, Ankara’yı yaşadı. Ankara’da okudu, Ankara’da aşık oldu, Ankara’da çalıştı, Ankara’da yazdı en güzel şiirlerini, Ankara’da Evkaf’taki memuriyetten istifa etti güzel havalarda, Ankara’da düştü çukura. Ve bir sabah Konur Sokak ile Meşrutiyet Caddesi’nin köşesinde son kez el salladı Ankara’ya...

Sonra da temelli çekti gitti buralardan...

Ardında içi anılarla dolu bir Ankara bırakarak... Orhan Veli Ankara’da doğmadı, Ankara’da ölmedi ama Ankara’da yaşadı.

Tolga Aydoğan, Orhan Veli’nin hayatında önemli bir yere sahip olan ancak az bilinen bir dönemine ışık tutuyor. Yazar titizlikle topladığı anı, fotoğraf ve belgelerle, yaptığı röportajlarla sokak sokak, mekân mekân, anı anı sürüyor şairin Ankara’daki izlerini.

Orhan Veli'nin ayak izleri...

Kitapta Orhan Veli’nin hayatına dair birçok detay da ilk kez gün ışığına çıkıyor. Aydoğan, edebiyat çevrelerine önemli bir kaynak sunarken okurla birlikte Ankara sokaklarında yürür gibi içten bir üslupla ‘Orhan Veli’nin Ankara’daki İzleri’ni anlatıyor.

Garip...

Gençlik yıllarında Ankara Erkek Lisesi'nin yayın organı "Sesimiz" dergisinde de çalışmaları yayınlanan Kanık'ın, ilk şiirlerinde Necip Fazıl Kısakürek'in etkisi görüldü. Lise yıllarında Şair Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat ile arkadaş olan Kanık'ın bu arkadaşlığı, edebiyat kariyerinin başlangıcı oldu.

Aynı tarzda şiirler yazan Kanık, Anday ve Rifat'ın bu tarzlarının "garip" bulunması üzerine, ortaya koydukları yeni şiir anlayışlarına "Garip" adını verdi.

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36 yaşında vefat etti

Bu süreçte öğretmenleri arasında yer alan ünlü şair Ahmet Hamdi Tanpınar başta olmak üzere, Halil Vedat Fıratlı ve Yahya Saim Sinanoğlu'nun desteğini alan grup, yeni tarzlarını "Garip" başlığı altındaki bir bildiri ile "Varlık" dergisinin 1 Aralık 1939 tarihli 154'üncü sayısında açıkladı.

Daha sonra grup, 1941'de "Garip" adlı şiir kitabını okuyucuyla buluşturdu. Bu eserde Orhan Veli'nin 24, Oktay Rıfat'ın 21, Melih Cevdet Anday'ın ise 16 şiiri yer aldı. Orhan Veli Kanık, genç yaşında hayata veda etti.

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