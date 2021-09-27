Euro
10.3511
-0.79%
Dolar
8.8367
-0.33%
Altın
496.85
-0.44%
Borsa
1.395
0.74%
Bitcoin
387.196
0.54%
EXEN Coin
21.21
-4.58%
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    Orhan Veli'nin dünyada en çok okunan şiiri: Anlatamıyorum

    Dünyanın en meşhur şiir portalı olarak bilinen Lyrikline, tüm dünyada en çok okunan şair ve şiirleri açıkladığı 2019 listesinde, Orhan Veli'nin 'Anlatamıyorum' şiiri öne çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2021 - 13:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Orhan Veli'nin dünyada en çok okunan şiiri: Anlatamıyorum

    Garip Şiir Akımı'nın öncüleri arasında yer alan Orhan Veli Kanık'ın Anlatamıyorum şiiri dünyada en çok okunan ikinci şiir unvanına sahip.

    Sitede 84 dilde 1375 şairin 12312 şiiri, 18502 çevirisi ve yine bu şairlerin kendi seslerinden şiir kayıtları yer alıyor.

    Her yılın Haziran ayında yapılan Berlin Şiir Festivali kapsamında, Lyrikline editörleri bir araya gelerek edebiyat sahasındaki yıllık istatistikleri çıkarıyor.

    Orhan Veli nin dünyada en çok okunan şiiri: Anlatamıyorum #1

    İşte Orhan Veli'nin o meşhur şiiri..

    ANLATAMIYORUM...

    Ağlasam sesimi duyar mısınız,
    Mısralarımda;
    Dokunabilir misiniz,
    Gözyaşlarıma, ellerinizle?
    Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel,
    Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu
    Bu derde düşmeden önce.
    Bir yer var, biliyorum;
    Her şeyi söylemek mümkün;
    Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum;
    Anlatamıyorum.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir