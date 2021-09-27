Orhan Veli'nin dünyada en çok okunan şiiri: Anlatamıyorum

Orhan Veli'nin dünyada en çok okunan şiiri: Anlatamıyorum

Dünyanın en meşhur şiir portalı olarak bilinen Lyrikline, tüm dünyada en çok okunan şair ve şiirleri açıkladığı 2019 listesinde, Orhan Veli'nin 'Anlatamıyorum' şiiri öne çıktı.

Garip Şiir Akımı'nın öncüleri arasında yer alan Orhan Veli Kanık'ın Anlatamıyorum şiiri dünyada en çok okunan ikinci şiir unvanına sahip.

Sitede 84 dilde 1375 şairin 12312 şiiri, 18502 çevirisi ve yine bu şairlerin kendi seslerinden şiir kayıtları yer alıyor.

Her yılın Haziran ayında yapılan Berlin Şiir Festivali kapsamında, Lyrikline editörleri bir araya gelerek edebiyat sahasındaki yıllık istatistikleri çıkarıyor.

İşte Orhan Veli'nin o meşhur şiiri..

ANLATAMIYORUM...

Ağlasam sesimi duyar mısınız,

Mısralarımda;

Dokunabilir misiniz,

Gözyaşlarıma, ellerinizle?

Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel,

Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu

Bu derde düşmeden önce.

Bir yer var, biliyorum;

Her şeyi söylemek mümkün;

Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum;

Anlatamıyorum.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com