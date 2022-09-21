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    Orhan Veli'nin ölüm ve hayat temalı meşhur şiiri: Kitabe-i Seng-i Mezar

    Orhan Veli'nin ölüm ve hayat temalı meşhur şiiri: Kitabe-i Seng-i Mezar

    Garip Akımı'nın önemli temsilcilerinden sayılan Orhan Veli Kanık, genç yaşta öldü. Erken ölmesine rağmen edebiyatımıza harika şiirler kazandırdı. Kitabe-i Seng-i Mezar şiiri gibi...
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2022 - 12:06
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 12:51
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    Türk şiirinin unutulmaz garip adamı Orhan Veli Kanık, edebiyatımızda iz bırakan ender yazarlardan, şairlerden biridir. Yazdığı şiirlerle adını kısa sürede duyuran Orhan Veli, Garip Şiir Akımı'ın da önemli isimlerindendir. Bir gece evine dönerken belediyenin açtığı ve kapatmayı unuttuğu çukura düşüp öldüğünde sadece 36 yaşındaydı.

    Zordur şairlerin ölümü, Orhan Veli'nin daha da zordu. Orhan Veli'nin dillere pelesenk olan şirini sizlerle paylaşmak istedik.

    Ölüm, ayrılık ve hayat temalı şiirini okuyalım...

    Orhan Veli nin ölüm ve hayat temalı meşhur şiiri: Kitabe-i Seng-i Mezar #1

    I.

    Hiçbir şeyden çekmedi dünyada

    Nasırdan çektiği kadar;
    Hatta çirkin yaratıldığından bile
    O kadar müteessir değildi;
    Kundurası vurmadığı zamanlarda
    Anmazdı ama Allah'ın adını,
    Günahkâr da sayılmazdı.

    Yazık oldu Süleyman Efendi’ye.

    II.

    Mesele falan değildi öyle,
    To be or not to be kendisi için;
    Bir akşam uyudu;
    Uyanmayıverdi.
    Aldılar, götürdüler.
    Yıkandı, namazı kılındı, gömüldü.
    Duysalar öldüğünü alacaklılar
    Haklarını helal ederler elbet.
    Alacağına gelince...
    Alacağı yoktu zaten rahmetlinin.

    III.

    Tüfeğini deppoya koydular,
    Esvabını başkasına verdiler.
    Artık ne torbasında ekmek kırıntısı,
    Ne matarasında dudaklarının izi;
    Öyle bir ruzigar ki,
    Kendi gitti,
    İsmi bile kalmadı yadigâr.
    Yalnız şu beyit kaldı,
    Kahve ocağında, el yazısıyla:
    "Ölüm Allah'ın emri,
    Ayrılık olmasaydı."


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