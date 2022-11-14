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- Orhan Veli'nin Türkiye ve dünyada en çok okunan şiiri: Anlatamıyorum
Orhan Veli'nin Türkiye ve dünyada en çok okunan şiiri: Anlatamıyorum
- Haber Merkezi
- 14.11.2022 - 09:36
Garip Şiir Akımı'nın öncüleri arasında yer alan Orhan Veli Kanık'ın Anlatamıyorum şiiri, dünyada en çok okunan ikinci şiir unvanına sahip.
Lyrikline şiir sitesinde, 84 dilde 1375 şairin 12 bin 312 şiiri, 18 bin 502 çevirisi ve yine bu şairlerin kendi seslerinden şiir kayıtları yer alıyor.
Her yılın haziran ayında yapılan Berlin Şiir Festivali kapsamında, Lyrikline editörleri bir araya gelerek edebiyat sahasındaki yıllık istatistikleri çıkarıyor.
İşte Orhan Veli'nin o meşhur şiiri..
ANLATAMIYORUM...
Ağlasam sesimi duyar mısınız,
Mısralarımda;
Dokunabilir misiniz,
Gözyaşlarıma, ellerinizle?
Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel,
Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu
Bu derde düşmeden önce.
Bir yer var, biliyorum;
Her şeyi söylemek mümkün;
Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum;
Anlatamıyorum.