Orhan Veli'nin Türkiye ve dünyada en çok okunan şiiri: Anlatamıyorum

Orhan Veli'nin Türkiye ve dünyada en çok okunan şiiri: Anlatamıyorum

Türk edebiyatının usta isimlerinden olan Orhan Veli Kanık'ın adeta adıyla özdeşleşen şiiri Anlatamıyorum, hem dünyada hem de Türkiye'de en çok dinlenen ve okunan şiirlerinden biridir.

Garip Şiir Akımı'nın öncüleri arasında yer alan Orhan Veli Kanık'ın Anlatamıyorum şiiri, dünyada en çok okunan ikinci şiir unvanına sahip.

Lyrikline şiir sitesinde, 84 dilde 1375 şairin 12 bin 312 şiiri, 18 bin 502 çevirisi ve yine bu şairlerin kendi seslerinden şiir kayıtları yer alıyor.

Her yılın haziran ayında yapılan Berlin Şiir Festivali kapsamında, Lyrikline editörleri bir araya gelerek edebiyat sahasındaki yıllık istatistikleri çıkarıyor.

İşte Orhan Veli'nin o meşhur şiiri..

ANLATAMIYORUM...

Ağlasam sesimi duyar mısınız,

Mısralarımda;

Dokunabilir misiniz,

Gözyaşlarıma, ellerinizle?

Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel,

Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu

Bu derde düşmeden önce.

Bir yer var, biliyorum;

Her şeyi söylemek mümkün;

Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum;

Anlatamıyorum.