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Orta Asya'da yaşayan Türklerin kullandığı eski atasözleri

Orta Asya'da yaşayan Türklerin kullandığı eski atasözleri

Eski Türkçeden atasözlerine ne kadar hakimsiniz. İlk defa duyacağınız ve anlamlı atasözlerini sizler için derledik...