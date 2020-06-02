Oruç Aruoba’dan sevgi ve yaşam temalı alıntılar

Şiirleri, aforizmaları, kitapları ile edebiyatımızın ve düşünce dünyasının kendine has düşünen ünlü düşünürü, yazar, şair Oruç Aruoba’dan alıntılar…

“Şiir, bir kişinin yeniden düzenlediği bir dünyadır. Kişi şiir yazmakla ya yeni bir dünyanın temeline temel taşı koyar ya da temelinde yıkılması gereken bir eski dünyaya bir sapan taşı atar. Bu iki taş arasında da bir fark yoktur.”

Oruç Aruoba yaşamı boyunca arasında bir fark olmayan bu taşlardan pek çok yapı inşa etti. Ve Pazar günü de hayata veda etti. Biyografisini yazıp onu uğurlamıştım; ama bir de alıntılar hazırlayayım istedim…

Bir kez daha ruhun şad olsun Oruç Aruoba…

Bir şairin gözleri kapanınca, dünyada görülecek şeyler azalır.

(Cemal Süreya için, 11 Ocak 1990)

*

Özlem, işitilmek istenen bir sestir.

Karanlıkta yağan yağmur gibi…

(Uzak)

*

Kendi olarak, sana gelen

Sana gereksinimi olmadan, seni isteyen

Sensiz de olabilecekken, senin ile olmayı seçen

Kendi olmasını, seninle olmaya bağlayan

O, işte...

(Hani)

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Sana büyük acılar vereceğim, çünkü senin büyük sevinçler yaşamanı istiyorum.

(İle)

*

Nietzsche'nin Zerdüşt'ün başına yazdığı söz, bütün felsefe metinleri için geçerlidir: ‘Herkes ve hiç kimse için...’ Bu da şu demek: Anlayabilecek durumda olan herkes anlayabilir; ama işte hiç kimse o durumda değil...

(De ki İşte)

‘Sevgi nedir?' diye sordun.

Ben de şöyle dedim: ‘Sevgi, bir şeyin farkına varmak; sonra da bir karara varmaktır.’

İki 'varma'nın çakışması...

(İle)

*

Sevgi, iki insanın birbirlerinin yüzlerine bakmaları değil, birlikte aynı yöne bakmalarıdır.

(İle)

*

Ne beklediğini bilerek -ama beklemeden- yaşayacaksın. En çok beklediğinin de, gelse bile bir gün, hiçbir zaman beklediğin anlamda gelmeyeceğini bilerek... Yaşamın bir bekleme olacak; ama beklemeden yaşayacaksın.

(De ki İşte)

*

Yaşamında, en çok yakınlaşma isteği duyacağın kişiler, senden uzaklaşma gereksinimini en çok duyan kişiler olacaklar."

(De ki İşte)

*

Yaşamında, şunları da yaşayabileceksin:

1) Birisini, ona söyleyecek bir şey bulamadığın için, aramak…

2) Birisini, onu artık görmeyeceğini söylemek için, beklemek…

3) Birisini, onu görmemeye dayanamadığın için, terk etmek…

Neler yaşamayacaksın ki…

(De ki İşte)

*

Nasıl olsa öleceğimize göre,

Yaşamalıyız.

(De ki İşte)

*

Damla Karakuş

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