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    Oscar Wilde'ın son eseri: Reading Zindanı Baladı

    Oscar Wilde'ın son eseri: Reading Zindanı Baladı

    Reading Zindanı Baladı, Wilde'ın 1895-1897 yıllarında hapsedildiği Reading Zindanı olarak bilinen Reading Hapishanesi'nden salıverildikten sonra yazdığı eser...
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2022 - 14:57
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 15:15
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    Victoria İngiltere'sinin günümüzde en çok atıf yapılan edebî isimlerinden Oscar Wilde, eserlerinin yanı sıra dönem için fazlasıyla çalkantılı yaşantısıyla da epey konuşuldu. Reading Zindanı Baladı, eşcinselliğin yasaklandığı o yıllarda, dilden dile dolaşan bir skandal sonucu hapis cezası almış Wilde'ın kaleminden çıkar.

    Londra yakınlarındaki Reading Zindanı'nda zor günler geçiren şair, baladı burada tanıdığı Charles Thomas Wooldridge adında bir mahkûmun duygu durumundan etkilenerek yazar.

    Oscar Wilde ın son eseri: Reading Zindanı Baladı #1

    Sayfa: 56

    Yazarın son eseri

    Bu son eserinde Wilde, hapis yaşantısının bunaltıcı ve ürkütücü tekdüzeliğini çarpıcı bir dürüstlükle gözler önüne serer. Paraleldeyse bir cinnet ânında eşini öldüren, Reading'de sükûnetle idam edilmeyi bekleyen Wooldridge'in hikâyesini aktarır ve şairin belki de en bilinen dizeleri bu hikayeyle doğar...

    Herkes öldürür sevdiğini...

    Oysa herkes öldürür sevdiğini,
    Bunu böyle bilin,
    Kimi hazin bir bakışla öldürür,
    Kimi latif bir sözle,
    Korkaklar öperek öldürür,
    Yürekliler kılıç darbeleriyle!

     


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