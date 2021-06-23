Osmanlı’dan Cumhuriyet’e savrulan hayatlar

Romanlarında tarihin içinden birbirinden özel isimleri okurlarla buluşturan Tuna Serim’in yeni kitabı Kahraman, Şehit ve Hain kitabevi raflarındaki yerini aldı.

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan tarih aralığında mücadele eden beş adamın hikâyesini anlatan Kahraman, Şehit ve Hain aynı zamanda yılmadan, yorulmadan direnen bir milletin de hikâyesidir…

OSMANLI'NIN SON DÖNEMLERİ

Osmanlı’nın son dönemi, dev bir ülkenin çöküşü ve bitişi... Aynı yıllarda tarih sahnesinde göze batmaya başlayan beş delikanlı... Vatanını seven, kahramanlığa aç beş genç adam... Zühtü; zorluklara aldırmadan Harbiye’ye girmiş.

Yakışıklı, gözü pek ve vatanı uğruna ölmeye hazır. Rahmi; yiğit, çekici ve savaşçı bir erkek... Korku nedir bilmiyor. Ethem (Çerkez); doğuştan savaşçı... Tek tutkusu ordulara komuta ederek adını tarihe yazdırmak.tır.

KENDİNE ÖZGÜ BİR KAHRAMAN

Halil (Kut-ül Amare kahramanı Halil Paşa); nevi şahsına münhasır biri... Doğuştan kahraman. Mustafa Kemal; savaşın harlı ateşinin içinde cumhuriyet düşü kuran bir asker.

Sayfa: 392

SOLUKSUZ BİR ROMAN

Araştırmacı-gazeteci Tuna Serim’in kaleme aldığı adlı bu roman, savaşın çapraz ateşinde mücadele veren beş adamın dönüşen kaderlerini Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan bir tarih aralığında aktarıyor.

TÜKENMEYEN UMUTLAR

Aşklar, kıskançlıklar, maceralar, çatışmalar, kazanımlar, kayıplar ve en önemlisi de tükenmek bilmeyen umutlar... Yıkılmış bir imparatorluktan genç bir cumhuriyet inşa etmek hiç kolay olmadı. Kahramanlar haine dönüştü bazen, hainler de...

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com