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    Osmanlı’dan Cumhuriyet’e savrulan hayatlar

    Romanlarında tarihin içinden birbirinden özel isimleri okurlarla buluşturan Tuna Serim’in yeni kitabı Kahraman, Şehit ve Hain kitabevi raflarındaki yerini aldı.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2021 - 15:00
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    Osmanlı’dan Cumhuriyet’e savrulan hayatlar

    Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan tarih aralığında mücadele eden beş adamın hikâyesini anlatan Kahraman, Şehit ve Hain aynı zamanda yılmadan, yorulmadan direnen bir milletin de hikâyesidir…

    OSMANLI'NIN SON DÖNEMLERİ

    Osmanlı’nın son dönemi, dev bir ülkenin çöküşü ve bitişi... Aynı yıllarda tarih sahnesinde göze batmaya başlayan beş delikanlı... Vatanını seven, kahramanlığa aç beş genç adam... Zühtü; zorluklara aldırmadan Harbiye’ye girmiş.

    Yakışıklı, gözü pek ve vatanı uğruna ölmeye hazır. Rahmi; yiğit, çekici ve savaşçı bir erkek... Korku nedir bilmiyor. Ethem (Çerkez); doğuştan savaşçı... Tek tutkusu ordulara komuta ederek adını tarihe yazdırmak.tır.

    KENDİNE ÖZGÜ BİR KAHRAMAN

    Halil (Kut-ül Amare kahramanı Halil Paşa); nevi şahsına münhasır biri... Doğuştan kahraman. Mustafa Kemal; savaşın harlı ateşinin içinde cumhuriyet düşü kuran bir asker.

    Osmanlı’dan Cumhuriyet’e savrulan hayatlar #1

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    Sayfa: 392

    SOLUKSUZ BİR ROMAN

    Araştırmacı-gazeteci Tuna Serim’in kaleme aldığı adlı bu roman, savaşın çapraz ateşinde mücadele veren beş adamın dönüşen kaderlerini Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan bir tarih aralığında aktarıyor.

    Osmanlı’dan Cumhuriyet’e savrulan hayatlar #2

    TÜKENMEYEN UMUTLAR

    Aşklar, kıskançlıklar, maceralar, çatışmalar, kazanımlar, kayıplar ve en önemlisi de tükenmek bilmeyen umutlar... Yıkılmış bir imparatorluktan genç bir cumhuriyet inşa etmek hiç kolay olmadı. Kahramanlar haine dönüştü bazen, hainler de...

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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