Osmanlı'dan günümüze Hırvatistan'daki Türkleri anlatan kitap

Hırvatistan’daki Türkler kitabı, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Hırvatistan’a yerleşmiş Türk topluluğunun günümüze kadarki varoluş sürecine ışık tutuyor.

Hırvatistan Göç ve Etnik Araştırmalar Merkezi bünyesindeki Hırvat akademisyenler Filip Skiljan ve Vlatka Dugacki'nin kaleme aldığı kitap, Hırvatistan'da yaşayan Türklerin tarihine ayna tutuyor.

AA'da yer alan habere göre; kitabın yazarlarından Skiljan, Hırvatistan'daki azınlıkları konu alan 40 kitap yazdığını anımsatarak, “Hırvatistan’daki Türkler” kitabının Türkçe ve Hırvatça olarak YTB tarafından basıldığını söyledi.

Hırvatistan'da yaşayan Türklere ışık tutan kitap

Kitabın Osmanlı döneminden şimdiye kadar kronolojik sırayla kaleme alındığını aktaran Skiljan, "Osmanlı'dan kalan mimari yapılar ve anlatılan efsaneler yer alıyor. Kitapta ele alınan en değerli noktalardan biri, bugün Hırvatistan'da yaşayan 367 Türk'ün sosyolojik, tarihsel ve etnik yapısıdır." dedi.

"Dedelerinin anlattığı canlı anılar"

Skiljan, bu kişilerin büyük çoğunluğunun Kuzey Makedonya'dan geldiğini ifade ederek, "Vrapciste diye bir kentten gelenler kendilerini Türk olarak tanımlıyor ve Türkçe konuşuyordu. Tabii eski Osmanlı Türkçesi. Bazılarının Osmanlı'dan bu yana dedelerinin anlattığı anıları canlı." diye konuştu.

"Hırvatistan'daki Türkler kimliklerini dil ve dinleri aracılığıyla koruyor"

Vrapciste'den Hırvatistan'a gelen Türkler ile bağlantıyı Zagreb Türk Azınlık Temsilcisi Bari Ahmedi ile kurduğunu anlatan Skiljan, "Vrapciste'den gelen Türklerin bir kısmı, İkinci Dünya Savaşı'nda sonra dönemin Çekoslovakya'sına göç ederek pastaneler açmış. 1949'da Demir Perde'nin ardından Yugoslavya'ya geri dönmüşler. Zagreb taraflarına yerleşen bu Türkler burada da pastane kültürüne devam etmiş. Bunlardan en bilindik olanı kentin merkezindeki Specijal Pastanesi." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'ye gelip yaşayanlar da var"

Kuzey Makedonya'nın batısındaki Vrapciste'de 2022'de yapılan nüfus sayımına göre, 3 bin 134 Türk'ün yaşadığının kaydedildiğini ifade eden Skiljan, "Hırvatistan'da yaşayan tüm Türkler köken olarak Vrapciste'den gelmiyor. Yüzde 50'den fazlası oradan ancak Türkiye'den gelip yaşayanlar da var." dedi.