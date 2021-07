Öykü Antolojisi'nde yazar şenliği

Can Öykü Antolojisi, 90 yazarın 90 öyküsünü içeriyordu.

Can Öykü Antolojisi ilk baskısını 2007 yılında yapmış. O dönem, yayınevinin öyküye büyük katkıları olduğunu düşünmüş, kuruluşundan bu yana ne çok öykü ustasının kitabını yayınlayan Can Yayınları'nın Öykü Antolojisi bunun yanında, ilk kitabı Can Yayınları’ndan çıkan genç yazarlar, sayısız ödülle onurlandırılmış öykücüler vardı.

ÖYKÜ TARİHİ

Türkiye’de öykünün hep canlı kalmasında katkımızın olması bizi elbette mutlu ederdi de, acaba yayınevine özel öykü tarihini belgelesek nasıl olurdu? Antolojinin hazırlanması fikri böyle doğmuştu.

Kitabı hazırlamaya başlanınca anımsamanın sınırlarını bazen aşıyor. Okurlar da Can Öykü Antolojisi’nin 90 Yazar 90 Öykü alt başlığını görünce kitabın baskısı aynı yıl tükenmişti.

Kısaca anımsatmakta yarar var, 1981’den 2007’ye kadar eserleri yayınlanan yazarlar...

Cahit Sıtkı Tarancı, Peride Celal, Salim Şengil, Necati Cumalı, Faik Baysal, Vüs’at O. Bener, Zeyyat Selimoğlu, Oktay Akbal, Nezihe Meriç, Özcan Ergüder, Bilge Karasu, Leylâ Erbil, Tahsin Yücel, Adnan Binyazar, Yiğit Okur, Adnan Özyalçıner, Ahmet Say, Füruzan, Erdal Öz, Demir Özlü, Ferit Edgü, Onat Kutlar, Nihat Ziyalan, Ülkü Tamer, Oya Baydar, Osman Şahin, Tomris Uyar, Nursel Duruel, Ahmet Cemal, Deniz Kavukçuoğlu, Pınar Kür, Nazlı Eray, İnci Aral, Zülfü Livaneli, Erendiz Atasü, Zeynep Avcı, Burhan Günel, M. Sadık Aslankara, Melih Ergen, Lütfiye Aydın, Mehmet Güreli, İbrahim Yıldırım, Habib Bektaş, İlknur Özdemir, Feride Çiçekoğlu, Nedim Gürsel, Cemil Kavukçu, Hasan Özkılıç, Leyla Ruhan Okyay, Şükran Farımaz, Feridun Andaç, Kadri Öztopçu, Asuman Ercan, Mehmet Günsür, Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Sezer Ateş Ayvaz, Gülderen Bilgili, Engin Çetinbağ, Zerrin Koç, Ayşe Sarısayın, Sibel Bilgin, Özcan Karabulut, Süheyla Acar, Jale Sancak, Gürsel Korat, Uğur Özakıncı, Ahmet Ümit, Nalan Barbarosoğlu, Metin Kaçan, Hakan Şenocak, Hürriyet Yaşar, Suzan Samancı, Attilâ Şenkon, Gönül Kıvılcım, Zehra Tırıl, Nihan Taştekin, Remzi Karabulut, Ayfer Tunç, Cem Atbaşoğlu, Yeşim Eyüboğlu, İnan Çetin, Müge İplikçi, Murat Gülsoy, Yekta Kopan, Hakan Ergül, Sema Kaygusuz, Şebnem İşigüzel, Akın Sevinç, Faruk Duman, Seray Şahiner…

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com