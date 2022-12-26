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    Oyuncu ve senarist Büşra Cebe, Suça Bulaşan Adamlar romanıyla nefesleri kesiyor

    Oyuncu ve senarist Büşra Cebe, Suça Bulaşan Adamlar romanıyla nefesleri kesiyor

    Senaryo ve sinema dünyasının genç yüzlerinden Büşra Cebe’nin yeni romanı Suça Bulaşan Adamlar'ı bir an olsun bile elinizden bırakamayacaksınız.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2022 - 17:10
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 17:44
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    Size hayatımla ilgili tüm riskleri göze alarak bu ülkenin en kirli, en karanlık hazinesini vereceğim. Hepinizin delice merak ettiği,Türkiye suç tarihinin bir asırlık kalesinin anahtarı artık ellerinizin arasında. Birazdan bu anahtarı çevirip sayfaların arasında ilerleyecek, o kaleyi fethedeceksiniz.

    Kaleye girince sizi ilk selamlayacak olan şey, karanlık ve ateş olacak. İçeride terleyeceksiniz, bataklıklar göreceksiniz, boğazınıza kadar balçıklara gömüleceksiniz,

    Bir ağlayacak, bir gülecek, üzüleceksiniz. Sizi bu kaleye soktuğum için belki bana küfürler edeceksiniz, belki kalenin içindeki yolculuğa dayanamayıp kaleden çıkmak, kitabın kapağını kapatmak isteyeceksiniz ama üzgünüm ki yapamayacaksınız.

    Zifiri siyahın içinde size uzaktan göz kırpan ışığı ölümüne merak edeceksiniz, o ışığa ulaşmak için mecburen ilerlemeye devam edeceksiniz.

    Oyuncu ve senarist Büşra Cebe, Suça Bulaşan Adamlar romanıyla nefesleri kesiyor #1

    Sayfa: 504

    Elinizden bırakamayacağınız kitap

    Bu yüzden elinizdeki anahtar sayfayı çevirip bu kaleye adım atmadan önce iyi düşünüp doğru bir karar vermelisiniz ve kararınızı verirken bu kaleye adım atanların,aydınlığa ulaşmadan buradan çıkamayacağını hesaba katmalısınız.

    Bu kitabı okumaya başlayan herkesin suçtan nasibini alacağını, merak vebası kapacağını, şifaya kavuşmadan yani sona ulaşmadan, bu kitabı elinden bırakamayacağını bilmelisiniz.

    Oyuncu ve senarist Büşra Cebe, Suça Bulaşan Adamlar romanıyla nefesleri kesiyor #2

    "Bu uğurda ölmek şereftir bana"

    Büşra Cebe kitabı şu sözlerle anlatıyor; "Sizleri bu kalenin dehlizlerine sokmamın, sizlerle yedi adamın mektuplarını paylaşmamın ve sizleri bu adamlarla tanıştırıp aydınlıkla buluşturmamın bedeli benim için ölüm olacaksa da, bilmenizi isterim ki bu uğurda ölmek şereftir bana."

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com


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