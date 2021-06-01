Özdemir Asaf'ın şiirleri tren istasyonun duvarlarını süslüyor

Ünlü şairin Sivas Kalın Tren İstasyonu tanık olup yazdığı şiiri, tarihi istasyonun duvarına renk katıyor.

Sivas’taki tarihi Kalın Tren İstasyonu, ünlü şair Özdemir Asaf’ın kalemi aldığı şiir ile Türk Edebiyatındaki yerini koruyor. Ünlü şairin Sivas Kalın Tren İstasyonu tanık olup yazdığı şiiri, tarihi istasyonun duvarını süslüyor.

Ünlü şair Özdemir Asaf, 1950’li yıllarda Sivas’ın Damlacık Köyü yakınında bulunan Kalın İstasyonuna gelip bir gece istasyonda kaldı.

İstasyonda görevli tek memurun aynı zamanda; İstasyon müdürü, hareket memuru ve gişe memuru olarak görev yapması Asaf’ın dikkatinden kaçmadı. Asaf bu durumu kaleme alarak mısralara döktü.

DÜNYA KAÇTI GÖZÜME

Kalın İstasyonu isimli şiirine 1955 yılında yayınlanan ’Dünya Kaçtı Gözüme’ adlı kitabında yer verdi. Asaf’ın bu şiiri bir levhaya işlenerek istasyonun duvarına asıldı.

Asaf’ın tarihi istasyon için yazdığı şiir şu şekilde;

Kalın istasyonu müdürü,

Hasan Kalabalık.

Kalın istasyonu hareket memuru,

Hasan Kalabalık.

Kalın istasyonu gişe memuru,

Hasan Kalabalık.

Bir akşam, memurlarını,

Akşam yemeğine çağırdı.

Yenildi, içildi geç vakitlere kadar,

Hikayeler anlatıldı.

Kalın istasyonu müdürünün evinde,

O gece yatıya kalındı.



