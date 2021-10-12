Özel olarak hazırlanan ilk yerli çizgi film Zatonya, kitaplaştı

Disney Channel için özel olarak hazırlanan ilk yerli çizgi film Zatonya, yaşadığı zamanın çok ötesinde icatlar bulan, hayal dünyası oldukça geniş, ilginç bir mucit olan Sırrı Usta’nın maceraları...

Yayınlandığı ilk günden itibaren Disney Channel’ın en çok izlenen içerikleri arasında yer alan, Sırrı Usta ve arkadaşlarının absürt maceralarıyla hem eğlendiren hem de öğreten Zatonya çizgi filmi, şimdi Epsilon tarafından resimli çocuk kitaplarına dönüştürülüyor.

RAFLARDA

Birbirinden eğlenceli kitaplarla, Zatonya’nın renkli dünyasına yepyeni bir yolculuk sunan serinin ilk iki kitabı Zatonya-Kayıp Defterin Sırrı ve Zatonya-Yer Çekimi, 11 Ekim’de raflardaki yerini aldı.

ZETONYA

Zatonya, sadece çocuklar ve gençler tarafından değil, yetişkinler tarafından da büyükbeğeniyle takip ediliyor. Fiyaka Film tarafından yapımı gerçekleştirilen çizgi filmin seslendirme kadrosunda, ünlü radyocu ve oyuncu Kadir Çöpdemir ile tiyatro sanatçısı veoyuncu Ali İhsan Bozdemir gibi isimler yer alıyor.

Tarih öncesi bilinmeyen bir zamandiliminde hayatı kolaylaştırmak için yeni buluşlar icat eden Mucit Sırrı Usta ilearkadaşlarının absürt maceralarını konu alan Zatonya, Sırrı Usta’nın fikirsiz Fikri ileçekişmeleri, ailesi ve arkadaşlarıyla yaşadıkları maceralar, Lidyalı Emmi’nin ticarizekasını parlattığı anlar ve çok daha fazlasıyla hem eğlendiriyor hem de öğretiyor.

İLGİYLE TAKİP EDİLİYOR

İlgiyle takip edilen Zatonya çizgi filmi şimdi de Epsilon logosuyla kitap olarak okurlarla buluşmaya hazırlanıyor. Çizgi filmin yapımcılığını ve yönetmenliğini de üstlenen Mustafa H. Öztürk’ün kaleme aldığı seriden ilk olarak Zatonya-Kayıp Defterin Sırrı ve Zatonya- Yer Çekimi kitapları okurlarla buluşacak.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com