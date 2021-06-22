Özgün ve kara komik öyküler: Cinai Absürtler ve Yakın Katillerim

Plastik sanatlar alanındaki öncü çalışmalarıyla tanınan Fatoş Beykal ilk öykü kitabı Cinai Absürtler ve Yakın Katillerim ile okurlarla buluşuyor.

Cinayetlerin gündüz kuşağı programlarda aydınlatılmaya çalışıldığı içinde yaşadığımız bu tuhaf zamanlarda cinai meselelere bambaşka yerlerden bakmamızı sağlayan öyküleri okurken aşk, merak, öfke, tutku, kıskançlık, kibir, hırs ve daha pek çok duyguya yeni bir pencereden bakacaksınız. Fatoş Beykal’ın yazdığı Cinai Absürtler ve Yakın Katillerim Karakarga Yayınları’ndan çıktı.

Sıradan cinayetler gündelik hayatın tekdüzeliğinde yok olup giderken, Fatoş Beykal’ın kaleminde absürt ve kara komik bir karaktere bürünüyor.

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PİŞMANLIK DUYULMAYAN CİNAYETLER

Herkesin herkesi öldürdüğü ve kimsenin cinayetlerinden pişmanlık duymadığı bu gerçeklikte cinai eylemler, bir kahve kaynatmak kadar önem arz eden ve bir o kadar da hayatın içinden birer hadiseye dönüşüyor.Cinai Absürtler yazarın ve karakterlerin zekâsına hayran bırakan özgün bir eser.