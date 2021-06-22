Euro
10.422
-0.34%
Dolar
8.7541
-0.18%
Altın
500.89
-0.38%
Borsa
1.398
-0.01%
Bitcoin
279.201
-3.84%
EXEN Coin
28.86
2.70%
25ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 25 C

    Özgün ve kara komik öyküler: Cinai Absürtler ve Yakın Katillerim

    Plastik sanatlar alanındaki öncü çalışmalarıyla tanınan Fatoş Beykal ilk öykü kitabı Cinai Absürtler ve Yakın Katillerim ile okurlarla buluşuyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.06.2021 - 11:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Özgün ve kara komik öyküler: Cinai Absürtler ve Yakın Katillerim

    Cinayetlerin gündüz kuşağı programlarda aydınlatılmaya çalışıldığı içinde yaşadığımız bu tuhaf zamanlarda cinai meselelere bambaşka yerlerden bakmamızı sağlayan öyküleri okurken aşk, merak, öfke, tutku, kıskançlık, kibir, hırs ve daha pek çok duyguya yeni bir pencereden bakacaksınız. Fatoş Beykal’ın yazdığı Cinai Absürtler ve Yakın Katillerim Karakarga Yayınları’ndan çıktı.

    Sıradan cinayetler gündelik hayatın tekdüzeliğinde yok olup giderken, Fatoş Beykal’ın kaleminde absürt ve kara komik bir karaktere bürünüyor.

    Özgün ve kara komik öyküler: Cinai Absürtler ve Yakın Katillerim #1

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 176

    PİŞMANLIK DUYULMAYAN CİNAYETLER

    Herkesin herkesi öldürdüğü ve kimsenin cinayetlerinden pişmanlık duymadığı bu gerçeklikte cinai eylemler, bir kahve kaynatmak kadar önem arz eden ve bir o kadar da hayatın içinden birer hadiseye dönüşüyor.Cinai Absürtler yazarın ve karakterlerin zekâsına hayran bırakan özgün bir eser.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir