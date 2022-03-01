Özkan Sağın’dan çarpıcı bir roman : Özgür Olmak İçin Güzel Bir Gün

Özkan Sağın’dan çarpıcı bir roman : Özgür Olmak İçin Güzel Bir Gün

Kendisi gibi hem samimi hem eğlenceli bir kahraman yaratan Sağın, bu romanda kendine özgü mizah anlayışını, yine kendine özgü akıcı üslubuyla ortaya koyuyor.

Özkan Sağın, kendine özgü mizah anlayışını, yine kendine özgü akıcı üslubuyla yansıttığı bu ilk romanında, bireyin kendini tanıma, gerçekleştirme ve özgürleşme yolculuğunu, bireysel bir anlatı ekseninde değil, daha geniş kapsamlı, toplumsal bir dönüşüm hikâyesi olarak ele alıyor.

Politikadan felsefeye, psikolojiden tarihe, ayrılığa, aşka, ihanete, yani hayatlarımızın parçası olan her şeye dair bu romanın sayfalarında; evde, işte, okulda, mahallede, sokaklarda olduğu gibi, yine göz göze geleceğiz hepimiz.

Oyuncu, senaryo yazarı, marka yüzü… Özkan Sağın’ı tanımlamak için pek çok sıfat kullanılabilir ama hiçbiri onu anlatmaya tam olarak yetmez. Çok içimizden, çok gerçek bir isim Sağın…

TAŞI GEDİĞİNE KOYMAK

Yediden yetmişe milyonlarca kişinin sevgilisi… Anneannelerimiz de ona bayılıyor, çocuklarımız da. Sosyal medyada yaptığı videolarıyla herkesin söylemek istediğini "Tam da taşı gediğine koyarak” söyleyen biri o. Hem içimizden biri hem de fena halde zeki ve eğlenceli…

Bireyin kendini tanıma, gerçekleştirme ve özgürleşme yolculuğunu, bireysel bir anlatı ekseninde değil, daha geniş kapsamlı, toplumsal bir dönüşüm hikâyesi olarak ele alıyor. Bizi bize anlatıyor.





Sayfa: 160

"GÖZ GÖZE GELECEĞİZ"

Politikanın, siyasetin uzun zamandır yapmayı unuttuğu şeyi yapmamız için bizi yüreklendiriyor: Birbirimizi hatırlamamamızı, birbirimizin gözlerinin içine bakmayı yeniden öğrenmemizi sağlıyor.

Politikadan felsefeye, psikolojiden tarihe, ayrılığa, aşka, ihanete, yani hayatlarımızın parçası olan her şeye dair bu romanın sayfalarında; evde, işte, okulda, mahallede, sokaklarda olduğu gibi, yine göz göze geleceğiz hepimiz.