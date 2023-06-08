Özlem Ertan'dan mitoloji serisinin yeni kitabı: Heketa-Tanrıların Çağrısı Özlem Ertan yeni kitabı Hekate - Bize Ne Mesaj Veriyor? ile kendi olmayı ve özgürlüğü seçen kadınların mitolojideki temsilcisi olan Hekate’yi arkeolojik ve yazılı kaynaklara dayanarak anlatıyor.

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Günümüz edebiyatının sevilen genç yazarlardan olan Özlem ertan, yazdığı kitaplara yenisini ekledi. Heketa-Bize Ne Mesaj Veriyor kitabı yazarın mitolojik öğelerle örülü yeni kitabının adıdır. Özlem Ertan2ı okuyanlar bilirler ne kadar mahir bir yazar olduğunu...



Özlem Ertan yeni kitabı Hekate - Bize Ne Mesaj Veriyor? ile kendi olmayı ve özgürlüğü seçen kadınların mitolojideki temsilcisi olan Hekate’yi arkeolojik ve yazılı kaynaklara dayanarak anlatıyor.

Tanrılar ve tanrıçalar bir öykünün kahramanları değillerdir, onlar içimizde yaşamayı sürdüren ölümsüz arketiplerdir.

Bir Anadolu tanrıçası olan Hekate, tek başına ayakta durmayı bilen, sırtını bir erkeğe yaslamayan ve tam da bu yüzden ötelenen, şeytanlaştırılan kadınların simgesidir.

Zeus’un kızı değildi Hekate, tanrılardan birinin karısı ya da sevgilisi de değildi. Çocuğu da yoktu. Bu yüzden zamanla karanlık tarafa çekildi ve büyücülerin tanrıçasına dönüştürüldü.

Güçlü kadın

Güçlü bir kadın olarak var olabilmenin simgesi Hekate’nin çağımızın insanına söyleyeceği çok şey var. Güçlü bir kadın olarak var olabilmenin simgesi Hekate’nin çağımızın insanına söyleyeceği çok şey var.

Sayfa: 160



Kitaptan...

"Helen mitolojisinin yalnız, güçlü ve tam da bu yüzden karanlık tarafa çekilmiş Anadolulu, Karyalı Ana Tanrıçası Hekate ile tanışmaya hazır mısınız?”

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ergul.tosun@ensonhaber.com