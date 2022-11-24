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    Pablo Picasso'nun onun kadar resmedemem dediği Frida Kahlo'nun öyküsü

    Frida Kahlo şüphesiz resim sanatının en önemli ikonlarından biridir. Yazar Hayder Herrera'nın Frida kitabı, ünlü ressamın bilinmeyen çarpıcı öyküsünü anlatıyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2022 - 16:52
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    Pablo Picasso'nun onun kadar resmedemem dediği Frida Kahlo'nun öyküsü

    Frida Kahlo hiç tartışmasız yirminci yüzyılın en önemli kadın ressamlarından biridir. Özgün otoportreleri, asi yaratılışı, fırtınalı aşkları, çektiği acılar, sıradışı yaşamı ve sanatı onu tüm dünyada benzersiz kılmıştır.

    Picasso'nun, "Onun yaptığı portreleri resmetme yeteneğine sahip değilim" diyerek andığı bu son derece hayat dolu ve zeki kadının çarpıcı kişiliği, kısa yaşamına sığdırdığı iki yüze yakın tablosuna da yansımıştır.

    Meksika Devrimi sırasında Mexico City'de geçen çocukluğu… On sekiz yaşındayken sakat kalmasına neden olan korkunç kaza…

    Ünlü duvar ressamı Diego Rivera'yla fırtınalı evliliği… Leon Trotsky ve Isamu Noguchi gibi erkeklerle yaşadığı tutkulu aşklar…

    Rivera aracılığıyla Komünist Parti'yle kurduğu ilişki… Politik bilinçle beslenen benzersiz yetenek ve yirminci yüzyıl resim sanatına vurulmuş bir damga…

    Pablo Picasso nun onun kadar resmedemem dediği Frida Kahlo nun öyküsü #1

    Sayfa: 592

    Frida'nın öyküsü

    Sanat tarihçisi Hayden Herrera tarafından, detaylı biyografik araştırmalar, Frida'nın mektupları ve resimlerinin analizleri sonucunda hazırlanan; tüm dünyada büyük ilgi gören; Frida filmi ile beyazperdeye de aktarılan bu kitap; Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun efsanevi şöhretinin, acılarla dolu yaşamının bugüne kadar yazılmış en objektif öyküsüdür.


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