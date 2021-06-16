Pandemide sesli kitap dinleme oranı zirve yaptı

Yerli sesli kitap platformu Pandemi döneminde en çok dinlenen kitaplar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi, Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna'sı, Dostoyevski’nin Suç ve Ceza'sı oldu.

Sporda, trafikte, mutfakta, salonda, kısacası evin her yerinde kitap dinleyenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Üzerine pandemi sebebiyle evde daha çok vakit geçirmek de eklenince sesli kitaplar artık çok sayıda kişinin hayatının önemli bir parçası haline geldi.

Bütün yıl üyelerine sunduğu binlerce sesli kitaplarıyla kullanıcıların özellikle son zorlu dönemde evdeki günlerini keyifle geçirmesini sağlayan Türkiye’nin yerli sesli kitap platformu Dinlebi, 2020 yılına dair dinleme özetlerini açıkladı.

EN ÇOK DİNLENEN KİTAPLAR

2020 yılında Türkiye’yi ekranlara kilitleyen yazar Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitapları Dinlebi’deki en çok dinlenen 5 kitaptan 3 tanesinin de yazarı olarak dikkati çekti.

Bununla birlikte listede yerli ve yabancı klasiklerin yerini koruduğu görüldü. En çok dinlenen eserler ise sırasıyla; Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi, Sabahattin Ali’nin Kürk Mantolu Madonna’sı, Dostoyevski’den Suç ve Ceza, Gülseren Budayıcıoğlu’ndan Günahın Üç Rengi ve Camdaki Kız oldu.





ÜSTÜNLÜK KADINLARDA

Kitap dinleme alışkanlığında kadınların üstünlüğü dikkat çekiyor. Geçen yıl Dinlebi üzerinden gerçekleşen tüm kitap dinlemelerinde yüzde 61.7 ile kadınların üstünlüğü ortaya çıktı.

Erkekler yüzde 38.3’lük oranla kadın dinleyicilerin gerisinde kaldı. Bununla birlikte en çok dinleyen yaş grubunun ise 35 ila 44 yaş aralığı olduğu öğrenildi. Kitap dinlemenin en çok tercih edildiği saatlerse 22 ila 00.00 arası olarak belirlendi.



