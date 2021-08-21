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- Paolo Cognetti’nin otobiyografik romanı Sekiz Dağ film oluyor
Paolo Cognetti’nin otobiyografik romanı Sekiz Dağ film oluyor
- Haber Merkezi
- 21.08.2021 - 12:37
Yönetmenliğini, 2016’da Sundance Film Festivali’nde En İyi Yönetmen ödülünü kazanan Felix Van Groeningen’in ve Charlotte Vandermeersch’in üstlendiği filmin başrollerinde başarılı İtalyan oyuncular Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Filippo Timi ve Elena Lietti yer alıyor.
Cognetti’nin senaryosu üzerinde bizzat çalıştığı ve diyaloglarını denetlediği filmin çekimleri, İtalyan Alpleri’nde yazarın yaşadığı muhteşem dağ köylerinde ve Nepal’de gerçekleşiyor.
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OTOBİYOGRAFİK ROMAN
Çocukluk, yetişkinlik, dostluk, insanın dünyadaki yerini bulması, baba-oğul ilişkileri gibi evrensel temaları lirik bir dille işleyen Sekiz Dağ ve yazarın kendi hikâyesini anlatmaya devam ettiği alan Bıldırcın Karı – Dağ Günlükleri adlı otobiyografik romanları, Kafka Kitap logosuyla okurlarını bekliyor.
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com