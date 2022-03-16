Patrick Melrose, Benedict Cumberbatch’le hayat buluyor

Edward St. Aubyn’nin yarı otobiyografik romanlarından oluşan Patrick Melrose serisi, Showtime tarafından televizyona uyarlandı.

Beş romana karşılık beş bölümden oluşan mini dizinin yapımcısı ve başrol oyuncusu, Sherlock’la ünlenen Benedict Cumberbatch.

St. Aubyn’in romanları için "21. yüzyıl edebiyatının en büyük başarılarından biri" diyen Cumberbatch, en çok canlandırmak istediği edebî karakterin Melrose olduğunu yıllar önce de belirtmişti.

Dizinin senaryosunu yazmasa da oyuncularla yakın işbirliği içinde olan St. Aubyn hislerini şöyle dile getirdi.

"Bana yirmi beş yıldır Patrick Melrose sen misin, diye soruyorlar. En sonunda, "Hayır, ben değilim, Benedit Cumberbatch" diye bilmek büyük bir rahatlık.

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Patrcik Melrose’un çocukluğundan orta yaşlılığına kadar hayatını ele alan romanlar, ilk kitabın yayınlandığı 1992 yılından bu yana hem eleştirmenler hem de okurlar tarafından büyük ilgi gördü. Melrose, karakteri ve geçmişi bambaşka olsa da Tom Ripley gibi, çağımızın en önemli antikahramanlarından biri haline geldi.

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