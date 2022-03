Paul Auster'ın 4 3 2 1 romanı kalınlığıyla öne çıkıyor

Uzun bir aradan sonra 4 3 2 1 romanıyla okurlarla buluşan Auster’ın bu kitabı, tam tamına 1127 sayfa. Okurlar telaşlı...

Uzun bir aradan sonra yeni bir kitapla karşımızda Paul Auster: 4 3 2 1. Seçkin Selvi’nin Türkçeye kazandırdığı roman, bekleyişin hakkını verecek kalınlıkta, tam 1127 sayfa.

The New York Times’ın, Man Book Ödülü’ne aday olan yeni roman vesilesiyle yaptığı “By the Book” söyleşisinde Auster, başucunda duranlardan kütüphanesindeki şaşırtıcı kitaplara, çocukken nasıl bir okur olduğundan neleri okumayı sevmediğine, kitapların hayatındaki yerini daha iyi anlamamızı sağlayan konulara değiniyor.

Yeni bir kitap üstüne çalışırken kurgu okumadığını ama şiir, tarih ve biyografinin kabul edilebilir türler olduğunu söyleyen Auster’ın başucunda, James Baldwin’in toplu denemeleri ile ilk dönem romanları ve öyküleri duruyor.

SEVDİĞİ YAZARLAR

Çocukken en sevdiği yazarlar arasında Hans Christian Andersen, Robert Louis Stevenson, Edgar Allan Poe ve Sir Arthur Conan Doyle gibi isimler bulunan Auster, yakın zamanda ilk defa okuduğu en iyi klasik eserin Virginia Woolf’un Deniz Feneri olduğunu söylüyor.

