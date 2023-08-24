Pearl S. Buck'dan sıradan bir ailenin evrensel hikayesi: Mübarek Toprak Nobel Edebiyat Ödülü’ne sahip olan ilk kadın yazar Pearl S. Buck’ın sıradan bir çiftçi ailesinin 1920’lerde Çin’deki yaşamının izini süren üçlemesinin ilk kitabı Mübarek Toprak, Kafka Kitap etiketiyle okurla buluşuyor.

ensonhaber.com

Wang Lung ihtiyar babasıyla birlikte yaşayan, doğup büyüdüğü köyde hayatını topraktan kazanan fakir bir çiftçidir. Bir süre sonra bir kadının ve kadının ona doğuracağı oğlanların bereketli hayaline kapılarak O-lan adında bir köle kadınla evlenir ve onunla bir aile kurar.

O-lan güzellikten uzak ebleh ifadesi, eski sahibi tarafından kıt olduğu iddia edilen aklı ile pek göz kamaştırmasa da sadakati ve çalışkanlığıyla, Wang Lung toprağına nasıl bağlanıyorsa öyle bağlanır.

Wang Lung, oğullarının ve azminin getirdiği şans ve bereketle zenginleşir, hırslarının ve arzularının giderek artması anlamına gelir bu. Ancak yüze gülen tanrılar adama sırtını bir kez döndü mü bir daha yüzüne bakmaz.

Wang Lung ve ailesi hayatta kalma mücadelesi verirken Mübarek Toprak, hayatını toprağa veren insanların korkularını, hırslarını, öfkelerini anlatan muazzam anlatımıyla dünya edebiyatının en güçlü eserlerinden biri olur.

Büyüleyiciliğinden bir şey kaybetmeyen kitap

İlk olarak 1931 yılında yayımlanan ve yayımlanmasından kısa süre sonra Pulitzer Ödülü’ne layık görülen Mübarek Toprak, tarihin akışına kapılmış sıradan bir ailenin hikâyesini anlatırken, yıllar geçmesine rağmen büyüleyiciliğinden hiçbir şey kaybetmiyor.

Sayfa: 354

Yazara dair...