Pedagog Adem Güneş'ten yeni kitap: Kendini Affet

Pedagog Yazar Adem Güneş, uzun süredir beklenen yeni kitabı Kendini Affet ile okurlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Çok yakında tüm kitap satış noktalarında yerini alacak kitabında Pedagog Yazar Adem Güneş, okuyucularını, iç sesleriyle, dirençleriyle ve zorlantılarıyla tanıştırıyor. Adından da anlaşılacağı üzere Güneş, yeni kitabında affetme kavramını derinlemesine ele alıyor.

Affetme kavramına iki ayrı odaktan bakan Güneş, kitabında zannedildiğinin aksine affetmelerin kişinin kendisini affetmekle başladığını belirtiyor.

Güneş, Kendini Affet’te çoğunlukla çocukluk yıllarımızda edindiğimiz vekişiliğimizin bir parçası haline getirdiğimiz suçluluk duygularımızı, psikolojiksağlamlık ve suçluluk duygusu arasındaki ters ilişki, dirençlerimizi, iç seslerimizi vebilinçaltından gelen savunmaları fark edip davranışlarını bilinçli seçimleredönüştürmesine rehberlik ediyor.

KİŞİNİN KENDİSİNİ SEVMESİ...

Kişinin kendini affetmeden kendini sevmesinin, kendine şefkatli ve saygılı davranmasının ve kendiyle barışmasının gerçekleşmeyeceğini psikoloji biliminin verileriyle anlatan Güneş, bunları gerçekleştirmek için okuyucuya uygulamalar da sunuyor.

Adem Güneş, Bırak ve Rahatla kitabını çok seven okurlara Kendini Affet ile de doğrudan hitap eden bir içeriği tercih ediyor.

Adem Güneş

KİTAPTAN TADIMLIK ALINTILAR

"Kendini affetmemiş birey başkasını affedemez… Başkası tarafından affedilmeye ihtiyaç hissetmez..."

"Affetmelerin ilki, kişinin kendini affetmesidir. Bireyin geçmişte kendisini kötü hissettirmiş olan kişiye duyduğu öfke, kin, nefret duygularını bırakmasına affetmek denir. Birçoğumuz affetmeyi kişi ile ilişkilendiririz."

"Halbuki, affetmek inciten kişi ile değil, incinmiş duygularımızla ilgilidir. İncinmiş duygularımızı incinmenin tesirinden arındırmaktır. İncinmeyi bilinçaltında tutan iki duygu vardır, biri öfke, diğeri kaygı."

"Bireyin geçmişte yaşadığı bir incinmişliğin bilinçaltındaki tesirinden kurtulabilmesi için, incinmişliğin öfkesini veya kaygısını bırakması gerekir. Bu duyguların bırakılması ile kişi rahatlar."

"Affedilmek, kendini savunmakla değil, incinen kişinin anlaşılmasıyla gerçekleşir. İnciten kişinin incittiği kişinin duygularını anlamak yerine, kendini anlatmaya çalışması incinmeyi çoğaltır."

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com