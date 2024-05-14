Pek çok dile çevrilen, ödüller alan Sevgilim Ölü Asker şiir kitabının yayınlamasının üzerinden 40 yıl geçti Mehmet Yaşın'ın ilk şiir kitabının yayınlanışının üzerinden 40 yıl geçti. Bu sürede çeşitli ülkelerde yayınlanan kitap, pek çok dile çevrildi; ödül aldı.

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Mehmet Yaşın’ın ilk şiir kitabı Sevgilim Ölü Asker’in 40. yıl dönümü dolayısıyla 25 Mayıs’tan başlayıp Aralık ayı ortalarına kadar bir dizi kültür-sanat etkinliği Kıbrıs, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’de düzenlendi.

Bu bağlamda oluşturulan programda 1 konser (Lefkoşa), 3 sergi (Lefkoşa, Girne, İstanbul), 2 performans (Lefkoşa, Londra), 4 sohbet/söyleşi (Lefkoşa, Girne, Londra, Atina), 1 panel (Limasol), 3 kitap tanıtım ve imza günü (Lefkoşa, İstanbul, Atina) ile temel program oluşturuldu.

Mehmet Yaşın’ın şiirleri, henüz ortaokul öğrencisi olduğu 1973’ten başlayarak Kıbrıslı Türk gazetelerinde, 1977 itibarıyla Kıbrıslı Rum gazetelerinde ve 1979'da Türkiye edebiyat dergilerinde, 1980’lerde ise Yunanistan, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde yayımlandı. 24 dile çevrildi, 43 ülkeye ulaştı ve 11 ülkede kitap olarak basıldı.

Kıbrıslı müzisyenler tarafından bestelendi, sahneye kondu, görsel sanatlara uyarlandı. Kendisi de müzik, sinema ve tiyatro gruplarıyla ortak çalışmalar yaptı. Disiplinler arası sanat çalışmalarını özellikle şiir-enstalasyonlarıyla sürdürdü ve işleri, Kıbrıs yanında Fransa, Portekiz, Brezilya, Lübnan, Rusya gibi ülkelerde sergilendi, Belçika’da müzeye alındı.

Türkçe şirinin özgün ismi

Mehmet Yaşın, çağdaş Türkçe şiirin özgün şairlerinden biri olmak yanında, uluslararası ölçekte kabul gören Kıbrıslı şair ve yazarlardan da biridir. Şiirleri, romanları ve denemeleri Türkiye ile Kıbrıs dışında Yunanistan ve Avrupa edebiyatlarına da ait sayılmaktadır.

Bütün Kıbrıs şiir ve edebiyatında yeni bir dönem açılmasına öncülük eden 1974-Sonrası şiirleri ve edebiyat çalışmaları, Ada’nın iki tarafında olduğu kadar dış dünyada da inceleme konusu olmaktadır.

Felsefi ve toplumsal söylemler

Türkçe şiire getirdiği farklı ses ve duyarlık, melez edebiyat ve dil kaynaklarına, Akdeniz’in Türk ve Yunan kültürlerini harmanlamasına, dramatik ve anlatımcı bir lirizm yaratmasına, Türkçeyi ise tarihsel ve coğrafi anlamda çoğul biçimde kullanmasına dayanır. Ayrıca, kişisel deneyimleri önemseyen hem ender hem çok boyutlu şiirsel izleklerinden hareketle daha genel felsefi ve toplumsal söylemlere varışıyla dikkat çekmektedir.

Çocukluk dönemi boyunca süregiden Kıbrıs'taki toplumlararası çatışmaların derinden etkilediği, birçok yazar, eğitimci ve basın mensubu yetiştirmiş Lefkoşalı kozmopolit bir aileden doğdu.

Öğretmen olan annesi Ayşe İpçizâde’nin ailesinde Osmanlı divan şairleri arasında yer almış Müftü’ler, Fransızca ve İngilizce yazmış Katolik şair ve yazarlar olduğu gibi, Kıbrıslı Türk toplumsal kimliğinin oluşumunda rol oynayan gazetelerin yayıncıları da bulunuyordu.

İlk ve ortaöğrenim dönemini İstanbul’da geçiren babası Özker Yaşın ise, amcaları eğitim müfettişi olan Kıbrıslı Türklerin ilk ulusal şairi ve yazarı sayılıyordu. Her ikisi de bu biçimde edebiyat ve kültürle ilişkili olan anne ve babası o doğmadan ayrıldı.

Kendi kendini eğiten bir şair

1963 Kanlı Noeli’nde, Neapolis’teki (Yenişehir) evlerinin aşırı Yunan milliyetçileri tarafından yakılması ve kimi aile mensuplarının öldürülmesi veya savaş esiri olması, Lefke öğretmen lojmanlarında uzun bir göçmenlik hayatına yol açtı. Bahçelerinin savaş ölüleri için mezarlığa dönüştürüldüğü, karınlarını ancak BM yardımlarıyla doyurabildikleri yoksulluk, sürekli hastalanma ve silahlı çatışmayla dolu günler geçirdi.

Yaşama sevinciyle coşan “Olsam” adlı ilk şiirini 10-11 yaşlarındayken Lefke’de yaşadıkları bu ortamda yazdı. Okul dergisinde yayımlanan ve ödüllendirilen bu şiirden sonra 1970’li yılları bir şair ve yazar olabilmek için okumak, yazmaya çalışmak ve kendini eğitmekle geçirdi.

Ödüllü şair

1976'da Türkiye'ye giderek Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü bitirdi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde siyasal tarih mastırı yaptı. İlk şiir kitabı Sevgilim Ölü Asker (1984), İstanbul’da 1985 Akademi Şiir Ödülü ve A. Kadir Şiir Ödülü kazandı.

Şiirleri çeşitli ülkelerde yayınlandı

Şiirleri 1973’ten başlayarak Kıbrıslı Türk gazetelerinde, 1977 itibarıyla Kıbrıslı Rum gazetelerinde ve 1979'da Türkiye edebiyat dergilerinde, 1980’lerde ise Yunanistan, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde yayınlandı. 24 dile çevrildi, 43 ülkeye ulaştı ve 11 ülkede kitap olarak yayınlandı.

Kıbrıslı müzisyenler tarafından bestelendi, sahneye kondu, görsel sanatlara uyarlandı. Kendisi de müzik, sinema ve tiyatro gruplarıyla ortak çalışmalar yaptı. Disiplinler arası sanat çalışmalarını özellikle şiir-enstelasyonlarıyla sürdürdü ve işleri, Kıbrıs yanında Fransa, Portekiz, Brezilya, Lübnan, Rusya gibi ülkelerde sergilendi, Belçika’da müzeye alındı.