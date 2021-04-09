PEN ayın kitabı Füruzan'ın Parasız Yatılı eseri oldu

PEN Türkiye Yazarlar Derneği, bu ayın kitabını Füruzan’ın Parasız Yatılı kitabı olarak belirledi.

Türkiye Yazarlar Derneği (PEN) yaptığı açıklamada bu ayın kitabını Füruzan'ın Parasız Yatılı eserinin olduğunu belirtti.

1971'den beri okunan bir öykü kitabı Parasız Yatılı Füruzan'ın çağdaş bir klasiği...

Füruzan, sıcak, acılı, yer yer insanın içine işleyen anlatımıyla, toplumumuzdan çok iyi tanıdığı kesitler veriyor bize.

İNSAN KAYNAĞINI TANIMAK

Çok yazmasına karşın yavanlığa düşmemesinin nedenini, el atmış olduğu çevreyi, bu çevredeki insan kaynağını iyi tanıyor olmasıyla açıklayabiliriz.





Füruzan

YENİ BASKISIYLA...

Füruzan'ın ilk kitabı Parasız Yatılı 50 yaşında özel baskısıyla okurlarla buluşuyor. Sayfa tasarımıyla okurların birbirlerine armağan edecekleri değerli bir yapıt.

Her bir öyküsü ayrı ayrı sevilen, antolojilere seçilen Parasız Yatılı modern öykümüzün mihenk taşı olmayı sürdürüyor, her kitabın hizasında olmak isteyeceği yerini koruyor.





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Sayfa: 172

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com



