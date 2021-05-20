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- Peru: İnkaların Günümüze Mirası kitabıyla dünya yolculuğu
Peru: İnkaların Günümüze Mirası kitabıyla dünya yolculuğu
- Özel İçerik
- 20.05.2021 - 14:35
Küsurat Yayınları’nın gezi kitaplığında yerini alan Peru: İnkaların Günümüze Mirası, bir kitap eşliğinde nasıl seyahat edileceğini gözler önüne seriyor.
Rotasını Güney Amerika’nın incisi Peru’ya çeviren seyyah Serdar Nazım Kölürbaşı, yaşamın başlangıcına dair efsanelerle okuyucuya, tarihi yerlere ait gizemleri de aktarıyor.
Gezilen her bir nokta edebiyata, hayata, bilgeliğe dair yeni kapılar aralıyor. Yolumuz her gezginin görmek için can attığı Machu Picchu’ya da düşüyor elbette… Gelin Machu Picchu’nun hikâyesine birlikte göz atalım...
BİLGE DAĞ MACHU PICCHU
Keçuva dilinde yaşlı hatta bilge anlamına gelen machu ile zirve, dağ anlamına gelen picchu kelimelerinin birleşmesinden oluşan ismiyle Machu Picchu deniz seviyesinden yaklaşık 2430 metre yüksekliğiyle Peru’nun 15. yüzyıldan kalma en önemli İnka şehridir.
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PERU TURU
Peru: İnkaların Günümüze Mirası ile ülkenin bilinmeyen yönlerini keşfedecek, kitabı bitirdiğinizde Peru turunu tamamlamış hissedeceksiniz..
Serdar Nazım Bölükbaşı
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com