Peru: İnkaların Günümüze Mirası kitabıyla dünya yolculuğu

Serdar Nazım Kölürbaşı, Japonya: Modern Bir İmparatorluğun Anatomisi ve Güney Afrika: Kıtanın Gökkuşağı kitaplarının ardından Peru: İnkaların Günümüze Mirası ile okurlarıyla buluştu.

Küsurat Yayınları’nın gezi kitaplığında yerini alan Peru: İnkaların Günümüze Mirası, bir kitap eşliğinde nasıl seyahat edileceğini gözler önüne seriyor.

Rotasını Güney Amerika’nın incisi Peru’ya çeviren seyyah Serdar Nazım Kölürbaşı, yaşamın başlangıcına dair efsanelerle okuyucuya, tarihi yerlere ait gizemleri de aktarıyor.

Gezilen her bir nokta edebiyata, hayata, bilgeliğe dair yeni kapılar aralıyor. Yolumuz her gezginin görmek için can attığı Machu Picchu’ya da düşüyor elbette… Gelin Machu Picchu’nun hikâyesine birlikte göz atalım...

BİLGE DAĞ MACHU PICCHU

Keçuva dilinde yaşlı hatta bilge anlamına gelen machu ile zirve, dağ anlamına gelen picchu kelimelerinin birleşmesinden oluşan ismiyle Machu Picchu deniz seviyesinden yaklaşık 2430 metre yüksekliğiyle Peru’nun 15. yüzyıldan kalma en önemli İnka şehridir.

