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    Peter Hopkirk'in Büyük Oyun romanı

    İngiliz yazar Peter Hopkirk'in Büyük Oyun (Orta Asya'da Büyük Savaş)romanı Orta Doğu'da değişen dengeleri planlanan oyunlar üzerinden anlatırken; aynı zamanda okurlara yepyeni maceralar sunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2022 - 09:20
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    Peter Hopkirk'in Büyük Oyun romanı

    Tüm 19. yüzyıl boyunca dünyanın iki büyük gücü, Britanya İmparatorluğu ile Çarlık Rusyası arasında Orta Asya’nın ıssız geçitlerinde, çöllerinde, doruklarından kar ve buz hiç eksik olmayan yüksek dağlarında gizli bir savaş sürmüştü.

    Dev Asya kıtasındaki nüfuz alanlarını genişletmek ve ellerindekileri korumak amacıyla hareket eden iki imparatorluktan Rusya, bir yandan Kafkasya ve Orta Asya’daki topraklarını genişletirken, diğer yandan da Britanya İmparatorluğu’nun en büyük sömürgesi olan, alt-kıta Hindistan’a giden yollara ve geçitlere hakim olma yarışında adım adım ilerlemeye çalışıyordu.

    "Büyük Oyun"

    Britanya ise Afganistan, Özbekistan, İran ve Kafkasya gibi pek çok coğrafyada Rusya’yı stratejik olarak çevrelemeye gayret ediyor; bölge, yerel hanların kalelerine varıncaya dek, iki tarafın temsilcileri arasında amansız bir mücadeleye sahne oluyordu.

    Bu gizli savaşın aktörleri tarafından söz konusu mücadeleye konan Büyük Oyun adı, ünlü yazar Rudyard Kipling tarafından Kim adlı romanında ölümsüzleştirilmişti.

    Peter Hopkirk in Büyük Oyun romanı #1

    Sayfa: 632

    Soluk verici macera

    Peter Hopkirk’ün artık klasikleşmiş kitabı Büyük Oyun. Orta Asya’da Gizli Savaş, bu mücadeleyi Britanya ve Rusya tarafındaki genç subayların ve görevlilerin soluk kesici maceraları üzerinden anlatıyor.

    Elinizden bırakamayacaksınız

    Kılık değiştirip derviş veya at tüccarı kılığına girenler, gizli geçitlerin haritasını çıkarmak için hayatlarını tehlikeye atanlar, astığı astık güçlü hanların karşısında pazarlık masasına oturanlar… Elinizden bırakamadan okuyacağınız bu kitap, günümüzün Büyük Oyun'ları hakkında da çok şeyler düşündürecek…


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