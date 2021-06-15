Peter Pomerantsev'ın Bu Propoganda Değil kitabı

Peter Pomerantsev'ın Bu Propoganda Değil kitabı

Peter Pomerantsev okurları çokuluslu enformasyon savaşında düşman hatlarının gerisinde bir yolculuğa çıkarıyor.

Sırbistan'daki protestocuların, Meksika'daki uyuşturucu çetelerinin, KGB'nin taktiklerini öğreniyor. Bu yeni gerçeklikte daha iyi bir demokrasinin nasıl inşa edilebileceğini sorguluyor.

Psikolojik operasyonların, bilgisayar korsanlarının, bot'ların, IŞİD'in, Putin'in, trollerin, Trump'ın ve daha nicesinin hakikati şekillendirmeye çalıştığı bir dünyada yaşıyoruz.

KAYBEDİLEN GERÇEKLİK ALGISI

Aklımızı karıştırmak, gerçeklik algımızı zayıflatmak için yaratılan bu gerçeküstü atmosferde sadece barış ve demokrasi üzerindeki kontrolümüzü kaybetmekle kalmadık, bu kelimelere atfettiğimiz anlamları da yitirdik.





Sayfa: 240

ŞAİRANE ÜSLUP

Peter Pomerantsev, kimi zaman analitik kimi zaman şairane üslubuyla okurları çokuluslu enformasyon savaşının düşman hatlarının gerisinde bir yolculuğa çıkarıyor. Sırbistan'daki protestocuların, Meksika'daki uyuşturucu çetelerinin, ABD'deki Fox News sunucularının ve ailesini sürgüne zorlayan KGB'nin taktiklerini öğreniyor.





Peter Pomerantsev

GELECEĞİ İNŞA ETMEK

Bu gerçeküstü ama önemli dersleri alırken geleceğe de bakıyor ve bu yeni gerçeklikte nasıl yolumuzu bulabileceğimizi, daha iyi bir demokrasinin nasıl inşa edilebileceğini sorguluyor.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com