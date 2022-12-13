Petros Markaris'in daha iyi bir yaşam arayışı romanı: Balkan Blues

Petros Markaris'in daha iyi bir yaşam arayışı romanı: Balkan Blues

İngiliz yazar Petros Markaris'in Balkan Blues romanı, yazarın hayattan kopan ve bunu kazanmak için çabalayan insanların öyküsünü anlatıyor.

Komiser Haritos da diğer tüm Atinalılarla birlikte sokakta olmayı ve Yunanistan’ın Avrupa Futbol Şampiyonasındaki zaferini kutlamayı tercih ederdi ama o etrafında olan bitenleri görmezden gelemiyordu.

Olimpiyat stadının inşasında çalışan ve cinayete karışan Arnavut işçileri, yaşlı bir Yunan'ın en iyi arkadaşı olan Afrikalı küçük bir kız çocuğunu...

Bosnalı bir Sırp olduğunu iddia eden ve dilencilik yaparak geçinen Yunan bir kimyageri, fahişelik yaparak hayatlarını kazanan Bulgarlar, Ruslar ve Rumenleri; özellikle de her sabah parka bırakılan ve her akşam tekrar oradan alınan genç kızı…

Sayfa: 168

Dokuz öykülük kitap

Petros Markaris Balkan Blues’ta, daha iyi bir yaşam arayışıyla çoğunlukla Balkan ülkelerinden Atina’ya gelen mültecileri konu alan dokuz öyküye yer veriyor.