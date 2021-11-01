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- Peyami Safa'nın hafızalara kazınan tiplemesi: Cingöz Recai
Peyami Safa'nın hafızalara kazınan tiplemesi: Cingöz Recai
- Özel İçerik
- 01.11.2021 - 10:42
- Güncelleme : 01.11.2021 - 10:59
Çocukluğumuzun vazgeçilmez polisiye kitapları olan Cingöz Recai yarım asır sonra tekrar beyaz perdede.
Peyami Safa'nın, "Server Bedi" müstear adıyla yazdığı hikâyeleri Fransız sosyete hırsız Arsen Lümpen’ den esinlenerek yarattığı Cingöz Recai karakteri hepimizin hafızasında tazeliğini koruyor.
CİNGÖZ RECAİ
Cingöz Recai; kurnaz, cesur, soğukkanlı, eğitimli bir İstanbul serserisidir. Başta polis müfettişi Mehmet Rıza’yı sürekli peşinden sürükleyen Cingöz Recai; bütün polis teşkilatının kendisi için adeta seferber olduğu polisiye kahramanımız.
1954 yılında Yeşilçam’ın usta yönetmeni Metin Erksan tarafından ilk kez sinemaya uyarlanan Cingöz Recai’yi, oyuncu Turan Seyfioğlu canlandırmıştır.
15 sene sonra yani 1969 yılında da tekrar beyaz perdeye taşınan Cingöz Recai’ye, sinemamızın "Kral" lakaplı Ayhan Işık hayat verdi. Polis müfettişini de emektar oyuncu Abdurrahman Palay oynadı.
KİTAPTA YER ALAN HİKAYELER
Cingöz Geldi, Esrarlı Köşk, Karanlıkta Bir Işık, Kadın Cinayeti, Düşman Şakası,Tütüncünün Ölümü, Aynalı Dolap, Tatavla Cinayeti, Son Muvaffakiyet
Cingöz’ün Akıbeti.
HAFIZALARA KAZINAN TİPLEME
Peyami Safa’nın hafızalara kazınan Cingöz Recai serisi yayınlandığı zamandan bugüne kadar çok okundu, beğenildi.
Bugünün polisiye edebiyat türüyle kıyasladığımızda biraz basite kaçan Cingöz Recai; çocuk edebiyatını temsil eden son derece kıymetli eserlerdir.
Edebiyatımızda Cingöz Recai’den önce böyle bir örnek olmadığı için Peyami Safa bu alanda bir ilki başardı ve bizi polisiye edebiyat türüyle tanıştırdı. İngilizlerin Sherlok Holmes’i varsa; bizim de Cingöz Recai’imiz var.
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
Ergul.tosun@ensonhaber.com