Pınar Boylu Gogulan'ın yazdığı Zengin Koca Benim kitabında kadın, erkek ve para üçlemesi Pınar Boylu Gogulan’ın kaleminden Zengin Koca Benim, idam taburesinde bekleyen erkek ve kadının boynundaki ipi nazikçe çıkartıyor, her ikisine de kendi evrensel gücünü teslim ediyor.

ensonhaber.com

İkinci oğlu Can Leo’yu dünyaya getirirken yaşadığı ölüme yakın deneyimden sonra, kendi kişisel gelişim yolculuğuna çıkan Pınar Boylu Gogulan, bilinçdışı ve holistik tıp bilimi üzerine araştırmalar yaptı.

Ardından Uluslararası Recall Healing Enstitüsü’nde eğitim gördü ve Doktor Gilbert Renaud’dan Recall Healing uzmanlık diplomasını aldı.

Yıllardır danışanlarının gelişim ve dönüşümlerine şahitlik eden Gogulan’ın bu deneyimlerine yer verdiği Lacivert, Mor, Siyah ve Lâl isimli kitapları yoğun ilgi gördü. Yazarın yeni kitabı Zengin Koca Benim, Dr. Gilbert Renaud’un önsözüyle raflardaki yerini aldı.

Gogulan yeni kitabında para, kadın ve erkek üçlemesini ele alıyor. Doğa her birimize cömertçe tüm bereketini sunarken pek azımız içimizde saklı hazineleri fark edebiliriz.

İçsel kaynaklar

Beyaz atlı prensin çıkagelip içinde kıvrandığımız fukara hayattan bizi kurtarmasını bekleriz ya da birinin beyaz atlı prensi olma hayaliyle vakit kaybederiz. Aslında fark etmeden kendi yeteneklerimize, yaratıcılığımıza, bereket haznemize ve tüm içsel kaynaklarımıza ihanet ederiz.

Para sıkıntımız, işsizliğimiz, iflasımız, uğradığımız haksızlıklar, emeğimizin karşılığını alamama… Mevzu hiçbir zaman basit bir para problemi veya matematik hatası değildir.

Sayfa: 256

Para çatışması

Para çatışması bilinçte kendini gösterirken ardında bir tarih barındırır. Kendi talihini yaratmanın yolu da kendi tarihini anlamaktan geçer ve kuskusuz her canlı, doğanın sonsuz bereketinden payına düşene, hak ettiği kadarına erişmek ister.

İşte bu noktada Zengin Koca Benim devreye girecek; idam taburesinde bekleyen erkek ve kadının boynundaki ipi nazikçe çıkaracak, her ikisine de kendi evrensel gücünü teslim edecek.

Yazar Pınar Boylu Gogulan

"Zengin koca benim"

Kadın erkek fark etmeksizin, kendi varoluşunla sulh içinde yasayıp, "Zengin koca benim" cümlesindeki özgüveni, gücü, cesareti tüm hücrelerinde hissetmen için bilinçaltının karanlık odaları aydınlanacak…

Çünkü sen biriciksin! Parmak izin gibi, payına düsen bereketin ve nasibin de biricik.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com