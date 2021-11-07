Pinokyo'ya ''Sen de Oku'' dokunuşu

İtalyan yazar Carlo Collodi'nin hiç eskimeyen sihirli anlatısı Pinokyo, "Sen de Oku" koleksiyonunda yer alıyor.

Gerçek bir çocuğa dönüşebilme hayaliyle türlü serüvenlere atılan ve her defasında başına olmadık şeyler gelen bir kuklanın düş dünyasına açılan bu içtenlikli masal, okuru hayatın getirdikleri ve götürdükleri hakkında düşündürüyor.

Önyargılı davranmamayı öğütleyen bu klasik eser, yaşamın sürprizlerle dolu olduğunu vurgularken herkesin ikinci bir şansı hak ettiğini hatırlatıyor.

Evvel zaman içinde, henüz sadece sihirli bir odunken onu güzel bir masa ayağı olmaktan kurtaran Marangoz Gepetto'ya çok şey borçludur Pinokyo. Gepetto onu ''oğlum'' diye sevdikçe Pinokyo'nun kalbi bir başka çarpar.





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PİNOKYO'NUN HAYALİ

Öte yandan, dışarıdaki dünyanın cazibesi de her geçen gün artmaktadır. Nihayetinde Gepetto Usta, ele avuca sığmaz delidolu Pinokyo'yu evde tutmayı başaramaz.

Pinokyo hayatı görmeye kararlıdır bir kere. Ah, bir de en büyük hayali olan gerçek bir çocuğa dönüşebilse...





YÜZYILLIK SERÜVEN...

Yüzyıllık serüveninde gazete tefrikalarına sığmayan ve önce kitaplara, sonra çizgi filmlere, sinemaya ve hatta sahne sanatlarından dijital dünyaya kadar sayısız uyarlamaya konu olan Pinokyo, gündelik yaşamda kullandığımız objelerde bile kendini göstererek yaşamlarımızda yer edinmeyi sürdürüyor.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com