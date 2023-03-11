Piri Reis'i Kristof Kolomb ile buluşturan roman: Haritacı ve Kaşif Yazar ve belgesel yapımcısı Gülşah Çeliker’in kaleme aldığı Haritacı ve Kaşif adlı kitap iki büyük tarihi şahsiyeti aynı sayfalarda buluşturuyor.

Haritacı ve Kaşif, tüm dönemlerin en önemli denizci, kartograf ve bilim adamı Piri Reis'in maceralı yaşamını ve Amerika'nın kaşifi Kristof Kolomb'un haritasını da alarak hazırladığı dünya haritalarını, Akdeniz portolanı; Kitab-ı Bahriye’si ile dünya çapındaki başarılarını tarihi romanla anlatıyor.

Romanda, gerçek kaynaklar, ulusal ve uluslararası belgelere dayanan, efsane ve hikayeler renkli bir üslupta, adeta senaryo dilinde okuyucuya sunuluyor.

10 yıllık global belgesel çalışmasının ilk aşaması olarak çıkan, Haritacı ve Kaşif romanı, Piri Reis'in gözünden o dönem tarihini, Türk-Osmanlı İmparatorluğu’nun zirve döneminde yaşanan olayları, denizciliğin ve deniz gücünün yükselişini, Akdeniz'deki gelişmeler çerçevesinde ve keşifler çağının özgün atmosferinde dile getiriyor.

Romanda, Akdeniz havzasındaki gelişmelere, Kristof Kolomb'un Amerika'yı keşfetmesi özgün hikayesi ile Osmanlı İmparatoru II. Bayezit'den destek almak üzere İstanbul'a gelişine de değiniliyor.

Haritaların gizemi

Aynı dönemde, İspanyol Musevilerinin Türk topraklarına gelmeleri ve kurtarılma öyküsüne ve o sırada Piri Reis'in bir Musevi kızla aşkına da yer veren tarihi romanda, İtalya, İspanya ve Portekiz'deki gelişmeler gerçek bilgi ve belgelere dayanarak anlatılıyor. Piri Reis'in kapsamlı dünya haritalarının da gizemi çözülüyor.

Sayfa: 184

Keyifli ve engin bir okuma

Türk imparatorluğunun zirve döneminde; üst üste yaşanan kara ve deniz zaferleri ardından, yapılan hatalar sonucunda denizlerdeki gücünü kaybetmesinin, dolayısıyla bilim ve teknikten kopmasının adeta başlangıcını Piri Reis'in hayatı üzerinden anlatan roman, keyifli ve engin okuma deneyimi vadediyor.